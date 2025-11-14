快訊

康全電訊傳內線交易 母公司訊舟科技董座、康全副董等5人搜索約談

才傳有望回歸「玩很大」…閃兵案遭起訴 坤達經紀人10字回應

獨／全國首例「陸配村長遭解職」提訴願打贏了 花蓮縣府撤銷原機關處分

吳鳳科大舉辦雲嘉青年無人機足球賽 培養飛控人才

中央社／ 嘉義縣14日電

為培養國家無人機飛控人才，吳鳳科技大學今天首次舉辦新生盃暨雲嘉青年無人機足球賽，吸引6支隊伍同場競技。選手們操控高速旋轉球形無人機，空中靈活對戰，精彩刺激。

吳鳳科大今天發布新聞稿表示，「無人機足球」近年成為全球注目的新興運動項目。這項結合科技與體育的新型比賽，以創新的競技模式，吸引越來越多青少年與科技愛好者投入其中。

吳鳳科技大學人工智慧無人機科技系主任陳楊正光說，此次活動不僅提供學生展現操控技能的舞台，也讓許多人首次近距離接觸並認識到「無人機足球」這項結合科技與體育的新興運動。

他強調，無人機是世界各國重點發展的戰略科技，其應用範圍廣泛，對國家發展至關重要，藉由無人機足球運動，不僅能推廣全民運動風氣，更可有效培養國家急需的無人機操作人力。

吳鳳科大校長蔡宏榮表示，去年吳鳳科大成立全國唯一人工智慧無人機科技系，培育人工智慧及無人機科技應用專業人才。「無人機足球」運動能培養學生的邏輯思維、專注力與團隊精神，是理論與實務的結合。

足球 運動 吳鳳科大
×

一鍵登入，專屬好禮立刻帶回家

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

嘉義市消防人力短缺休假被卡關 議員為消防弟兄權益請命質詢

國際油價大漲 烏克蘭無人機空襲毀損俄港口石油設施

台中消防局疑偷用中國無人機挨轟資安破口 盧秀燕下令嚴查

影／俄軍百架無人機與飛彈深夜狂襲基輔 多棟住宅起火至少5人受傷

相關新聞

崑大空設系學生楊丞凱獲ISARCH國際設計獎 作品卓越注入永續思維

崑山科技大學空間設計系參加西班牙國際設計競賽「2025 ISARCH Award」傳喜訊，學生楊丞凱自55國、5千多件作...

依循操作恐釀火燒車？高職汽車科教科書遭指有誤 國教院發聲澄清

媒體報導，曾從事超跑維修的民眾質疑高職汽車科教科書內容有誤，恐釀火燒車。國家教育研究院今天澄清，該教材是民間出版業者發行...

台科大郭俞麟打造新式儲能電池 低碳製程、安全性高

台灣科技大學團隊利用電漿技術研發出一款釩液流電池（Vanadium Redox Flow Battery, VRFB），...

越南學子來台逐夢 對台灣排隊文化有好感

致理科技大學現有482名境外生，越南籍占86%，其餘是港生、東南亞僑生，今年6月全校境外生畢業60人，有8成留台工作，成...

影／大湖農工歡慶百年誕辰！近千校友及家人回母校 尋回青春印記

國立大湖農工今天歡慶創校百周年，各方來賓、校友齊聚一堂，共同見證百年學府的重要里程碑。校方先前發出「我們都是湖農人」的召...

學校死那麼多人！苗栗著名專校遭人網路貼文「爆料」 校方嚴正澄清

苗栗縣一所知名專校最近遭到疑似校內學生在社群平台Threads貼文，指控最近學校「死那麼多人」，質疑校方拿他們繳的學費去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。