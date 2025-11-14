吳鳳科大舉辦雲嘉青年無人機足球賽 培養飛控人才
為培養國家無人機飛控人才，吳鳳科技大學今天首次舉辦新生盃暨雲嘉青年無人機足球賽，吸引6支隊伍同場競技。選手們操控高速旋轉球形無人機，空中靈活對戰，精彩刺激。
吳鳳科大今天發布新聞稿表示，「無人機足球」近年成為全球注目的新興運動項目。這項結合科技與體育的新型比賽，以創新的競技模式，吸引越來越多青少年與科技愛好者投入其中。
吳鳳科技大學人工智慧無人機科技系主任陳楊正光說，此次活動不僅提供學生展現操控技能的舞台，也讓許多人首次近距離接觸並認識到「無人機足球」這項結合科技與體育的新興運動。
他強調，無人機是世界各國重點發展的戰略科技，其應用範圍廣泛，對國家發展至關重要，藉由無人機足球運動，不僅能推廣全民運動風氣，更可有效培養國家急需的無人機操作人力。
吳鳳科大校長蔡宏榮表示，去年吳鳳科大成立全國唯一人工智慧無人機科技系，培育人工智慧及無人機科技應用專業人才。「無人機足球」運動能培養學生的邏輯思維、專注力與團隊精神，是理論與實務的結合。
