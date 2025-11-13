快訊

誰發明了「同志」？日本眼中的台灣同婚亞洲第一

川普簽了！美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

經濟學人預測2026十大趨勢：「顛覆總司令川捲風」持續進擊

崑大空設系學生楊丞凱獲ISARCH國際設計獎 作品卓越注入永續思維

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
夏偉良老師(右)給楊丞凱(中)設計啟發與指導。圖／空設系提供
夏偉良老師(右)給楊丞凱(中)設計啟發與指導。圖／空設系提供

崑山科技大學空間設計系參加西班牙國際設計競賽「2025 ISARCH Award」傳喜訊，學生楊丞凱自55國、5千多件作品脫穎而出，榮獲新設立的「ISARCH ESG Award」獎項，「展現卓越的永續設計視野與實力。」

楊丞凱由老師夏偉良指導的得獎作品「南科時光共棲所－時間軸下的記憶與生活」，聚焦科技產業快速擴張下的文化消逝、生態破碎與家庭疏離等議題。

得獎者楊丞凱說，設計融合生態與考古意象，建築採用斜板與模組化鋼構結合木構系統，具調整與再組構的可能。空間規畫導入農業體驗、親子共學與文化教育功能，並搭配再生能源與雨水灑灌系統，以營造具文化延續與生態共融的共享教育場域。

「ISARCH Award」由西班牙國際組織 ISARCH在2001年創立，涵蓋建築、產品、平面、時尚、數位與藝術等六大領域，是教育部重點補助參的國際設計競賽，全球設計與創新教育指標、發掘優秀新世代設計人才，空間設計系有5名學生入圍。

今年首度增設的「ISARCH ESG Award」永續特別獎項，旨在表彰以永續設計原則為核心、並在環境、社會與治理（ESG）面向展現創新與影響力的作品。

空設系張郁靂主任表示，系所長期重視永續理念培育，鼓勵學生從環境保護、社會關懷與責任的設計角度，思考空間如何回應真實世界的課題。將持續支持學生參與國際競賽，讓更多優秀的設計被世界看見，提升新一代空間設計師的國際競爭力。

觀看更多2025 Isarch Award得獎作品可參閱連結：https://isarch.org/2025-isarch-esg-award-student/

楊丞凱作品「南科時光共棲所-時間軸下的記憶與生活」模型。圖／空設系提供
楊丞凱作品「南科時光共棲所-時間軸下的記憶與生活」模型。圖／空設系提供
楊丞凱(右)參與畢業設計評圖，展現專業素養與設計能力。圖／空設系提供
楊丞凱(右)參與畢業設計評圖，展現專業素養與設計能力。圖／空設系提供
楊丞凱以作品「南科時光共棲所-時間軸下的記憶與生活」獲獎。圖／空設系提供
楊丞凱以作品「南科時光共棲所-時間軸下的記憶與生活」獲獎。圖／空設系提供

設計師 永續 西班牙
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

從碳足跡到競爭力！ARES尊爵貴賓年會 聯合報系共同響應

玉山金人才永續 戴上桂冠

兆豐銀致力海岸生態維護

ESG最前線／強化法遵 建構永續競爭力

相關新聞

崑大空設系學生楊丞凱獲ISARCH國際設計獎 作品卓越注入永續思維

崑山科技大學空間設計系參加西班牙國際設計競賽「2025 ISARCH Award」傳喜訊，學生楊丞凱自55國、5千多件作...

依循操作恐釀火燒車？高職汽車科教科書遭指有誤 國教院發聲澄清

媒體報導，曾從事超跑維修的民眾質疑高職汽車科教科書內容有誤，恐釀火燒車。國家教育研究院今天澄清，該教材是民間出版業者發行...

台科大郭俞麟打造新式儲能電池 低碳製程、安全性高

台灣科技大學團隊利用電漿技術研發出一款釩液流電池（Vanadium Redox Flow Battery, VRFB），...

越南學子來台逐夢 對台灣排隊文化有好感

致理科技大學現有482名境外生，越南籍占86%，其餘是港生、東南亞僑生，今年6月全校境外生畢業60人，有8成留台工作，成...

影／大湖農工歡慶百年誕辰！近千校友及家人回母校 尋回青春印記

國立大湖農工今天歡慶創校百周年，各方來賓、校友齊聚一堂，共同見證百年學府的重要里程碑。校方先前發出「我們都是湖農人」的召...

學校死那麼多人！苗栗著名專校遭人網路貼文「爆料」 校方嚴正澄清

苗栗縣一所知名專校最近遭到疑似校內學生在社群平台Threads貼文，指控最近學校「死那麼多人」，質疑校方拿他們繳的學費去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。