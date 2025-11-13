崑大空設系學生楊丞凱獲ISARCH國際設計獎 作品卓越注入永續思維
崑山科技大學空間設計系參加西班牙國際設計競賽「2025 ISARCH Award」傳喜訊，學生楊丞凱自55國、5千多件作品脫穎而出，榮獲新設立的「ISARCH ESG Award」獎項，「展現卓越的永續設計視野與實力。」
楊丞凱由老師夏偉良指導的得獎作品「南科時光共棲所－時間軸下的記憶與生活」，聚焦科技產業快速擴張下的文化消逝、生態破碎與家庭疏離等議題。
得獎者楊丞凱說，設計融合生態與考古意象，建築採用斜板與模組化鋼構結合木構系統，具調整與再組構的可能。空間規畫導入農業體驗、親子共學與文化教育功能，並搭配再生能源與雨水灑灌系統，以營造具文化延續與生態共融的共享教育場域。
「ISARCH Award」由西班牙國際組織 ISARCH在2001年創立，涵蓋建築、產品、平面、時尚、數位與藝術等六大領域，是教育部重點補助參的國際設計競賽，全球設計與創新教育指標、發掘優秀新世代設計人才，空間設計系有5名學生入圍。
今年首度增設的「ISARCH ESG Award」永續特別獎項，旨在表彰以永續設計原則為核心、並在環境、社會與治理（ESG）面向展現創新與影響力的作品。
空設系張郁靂主任表示，系所長期重視永續理念培育，鼓勵學生從環境保護、社會關懷與責任的設計角度，思考空間如何回應真實世界的課題。將持續支持學生參與國際競賽，讓更多優秀的設計被世界看見，提升新一代空間設計師的國際競爭力。
觀看更多2025 Isarch Award得獎作品可參閱連結：https://isarch.org/2025-isarch-esg-award-student/
