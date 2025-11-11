依循操作恐釀火燒車？高職汽車科教科書遭指有誤 國教院發聲澄清
媒體報導，曾從事超跑維修的民眾質疑高職汽車科教科書內容有誤，恐釀火燒車。國家教育研究院今天澄清，該教材是民間出版業者發行，非審定教科書，已協助與出版業者溝通。
TVBS新聞網和自由電子報報導，楊江山透過台北市議員鍾小平陳情，指高職汽車科教科書內容有誤，如果照著上面的電流圖操作，恐釀成火燒車。
負責教科書審定的國家教育研究院，今天傍晚在官方網站澄清，楊姓人士（楊江山）所出示的資料，是民間出版業者發行的教材，由各校依照校定課程的專業需求選用，並非經國教院審定的技術型高中教科用書。
不過，由於楊姓人士多次反映內容疑義，國教院基於促進多方協力提升教材品質，今年7月14日邀請出版業者、編者、動力機械群科中心教師、大學車輛工程系學者、汽車業界專業人士（包含楊江山）召開專家會議。
國教院指出，與會人士肯定各界對教材內容的關注，建議提出內容疑義時，能具體說明問題，提供佐證及修改建議，確保疑義能即時修正。
國教院指出，教師於教學過程可回饋使用意見，供出版業者及編者勘誤、增補內容或資料更新。經國教院向群科出版業者查詢，現行新版教材都已未出現楊姓人士所稱造成電線短路等錯誤圖文。
此外，國教院強調，技職教育各專業領域技術發展迅速，教材內容必須依據業界現況或學界成果，主動修訂、勘誤或更新。國教院將持續依據課程綱要及產業需求，促進多方協力提升教材品質，提供學校多元且適切的教材選擇。
