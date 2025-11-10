台科大郭俞麟打造新式儲能電池 低碳製程、安全性高

台灣科技大學團隊利用電漿技術研發出一款釩液流電池（Vanadium Redox Flow Battery, VRFB），主打低碳製程、長壽命與高安全性，有潛力幫助企業與家庭達成「電力自給自足」。

目前市面常見的儲能方式主要有鉛酸電池和鋰離子電池，台科大指出，鉛酸電池雖成本低，但內含鉛與酸液導致環境汙染與回收問題；鋰離子電池雖具高能量密度、體積小的優勢，但在高溫、過充或結構受損時，可能引發熱失控，以致燃燒或爆炸事故，近期南韓資料中心就因鋰離子電池於進行UPS（不斷電系統）搬遷作業時不慎引發火災。

台科大機械工程系特聘教授郭俞麟研究團隊採用「常壓電漿製程技術」，嘗試將多種金屬氧化物作為儲能反應的催化劑，均勻附著於碳材表面，過程中不需酸液的加入也不產生化學廢水，製程也不需任何高溫設備或真空腔體，郭俞麟強調：「這樣製造出來的電池幾乎不使用高耗能程序，碳足跡自然降低，也不易被課碳稅。」

團隊指出，這款液流電池可與太陽能、風能系統並聯使用，像一座「電能水塔」，在用電離峰時期儲電、尖峰時期釋放，幫助企業與家庭達成電力自給自足。負責團隊研究的博士生Ahmad Nur Riza分享，與鋰電池相比，它具有「不依賴稀有金屬、供應較穩定」、「不容易燃燒或爆炸」、「循環壽命更長」、「可擴充性佳」和「彈性尺寸」等特點。

郭俞麟說，當全球高度依賴數據中心與電力基礎設施時，儲能系統的安全性和穩定性就是底線。目前團隊已與台灣廠商進行電池量產開發與壽命監測系統研發，並積極規劃導入AI與大數據分析，建立一系列電池老化監控系統，預測潛在故障與最佳維護時間。

這項技術已入選刊登專業領域Q1期刊「Applied Surface Science」，並在東元科技文教基金會與台大主辦的「2025淨零排放科技國際競賽」中獲獎肯定。郭俞麟強調，這不僅是科研突破，更是台灣在全球能源競賽中扮演更重要角色的機會：「真正的綠能，不只是減碳，還要讓每個人都能成為能源的生產者。」

