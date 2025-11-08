影／大湖農工歡慶百年誕辰！近千校友及家人回母校 尋回青春印記
國立大湖農工今天歡慶創校百周年，各方來賓、校友齊聚一堂，共同見證百年學府的重要里程碑。校方先前發出「我們都是湖農人」的召集令，廣邀校友回娘家，並邀三代同堂、夫妻檔校友重返湖農校園，一起回憶青春時光，尋回湖農人的青春印記。
百年校慶上午由「陸軍戰鼓立天地」表演揭開序幕，校慶大會安排贈禮儀式、表揚傑出校友及資深教職員工，校內同時安排園遊會，吸引校友、家長前來同歡慶。
副縣長邱俐俐肯定大湖農工百年來在教育與地方發展上的貢獻，強調大湖農工自1925年創校以來，與時代同行、與土地共榮，一代代師長以教育澆灌理想，一屆屆學生以行動回饋家鄉，早已深深融入苗栗的血脈，成為地方最堅實的力量，也是教育與地方共榮的象徵。
湖農創校百年，畢業校友多達2萬多人，不少人在各行各業嶄露頭角，傑出校友陳慶漳創立鴻績工業公司，他以公司名義捐款給母校，還加碼捐贈6套機械手臂系統，盼協助機械科建置自動化專業教室，期許未來結合湖農機械科教師及鴻績工程師，在自動化與智慧機械領域為母校培養出更多的優秀學生。另位傑出校友鄧原豪是瑞士烘焙坊負責人，也特別製作10層的蛋糕為母校慶生。
校方特別舉辦機器手臂捐贈、百周年紀念迎賓牆的揭幕剪綵，校長劉于菱與來賓共同揭牌。劉于菱感謝各界人士及校友今天熱情參與湖農百年慶，校方必將此情化為大湖農工學子努力前行的動力，銘刻於校史，薪火相傳永續流芳。
勞青處副處長蔡貴香、國教署前副署長黃新發、國教署簡任視察陳慧玲、議員曾美露、楊恭林等各界代表出席。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言