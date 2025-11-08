快訊

影／大湖農工歡慶百年誕辰！近千校友及家人回母校 尋回青春印記

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
大湖農工傑出校友鄧原豪經營著名的瑞士烘焙坊，他也特別製作10層的嵩壽蛋糕為母校慶生。圖／大湖農工提供
國立大湖農工今天歡慶創校百周年，各方來賓、校友齊聚一堂，共同見證百年學府的重要里程碑。校方先前發出「我們都是湖農人」的召集令，廣邀校友回娘家，並邀三代同堂、夫妻檔校友重返湖農校園，一起回憶青春時光，尋回湖農人的青春印記。

百年校慶上午由「陸軍戰鼓立天地」表演揭開序幕，校慶大會安排贈禮儀式、表揚傑出校友及資深教職員工，校內同時安排園遊會，吸引校友、家長前來同歡慶。

副縣長邱俐俐肯定大湖農工百年來在教育與地方發展上的貢獻，強調大湖農工自1925年創校以來，與時代同行、與土地共榮，一代代師長以教育澆灌理想，一屆屆學生以行動回饋家鄉，早已深深融入苗栗的血脈，成為地方最堅實的力量，也是教育與地方共榮的象徵。

湖農創校百年，畢業校友多達2萬多人，不少人在各行各業嶄露頭角，傑出校友陳慶漳創立鴻績工業公司，他以公司名義捐款給母校，還加碼捐贈6套機械手臂系統，盼協助機械科建置自動化專業教室，期許未來結合湖農機械科教師及鴻績工程師，在自動化與智慧機械領域為母校培養出更多的優秀學生。另位傑出校友鄧原豪是瑞士烘焙坊負責人，也特別製作10層的蛋糕為母校慶生。

校方特別舉辦機器手臂捐贈、百周年紀念迎賓牆的揭幕剪綵，校長劉于菱與來賓共同揭牌。劉于菱感謝各界人士及校友今天熱情參與湖農百年慶，校方必將此情化為大湖農工學子努力前行的動力，銘刻於校史，薪火相傳永續流芳。

勞青處副處長蔡貴香、國教署前副署長黃新發、國教署簡任視察陳慧玲、議員曾美露、楊恭林等各界代表出席。

湖農傑出校友陳慶漳創立鴻績工業公司，他以公司名義捐款給母校，還加碼捐贈6套機械手臂系統，盼協助機械科建置自動化專業教室。記者胡蓬生／攝影
大湖農工百年校慶迎賓牆今天中午剪綵慶祝。記者胡蓬生／攝影
國立大湖農工今天歡慶創校百周年，各方來賓、校友齊聚一堂，共同見證百年學府的重要里程碑。圖／大湖農工提供
大湖農工歡慶創校百年，傑出校友陳慶漳捐贈6套機械手臂系統給母校。記者胡蓬生／攝影
大湖農工歡慶創校百年，傑出校友陳慶漳捐贈6套機械手臂系統給母校，協助機械科建置自動化專業教室。記者胡蓬生／攝影
