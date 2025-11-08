快訊

鳳凰颱風來勢洶洶 下周會宣布停班課？北市府：存有3不確定性

尪過世後…她「領光存款300多萬」遭姑伯提告 法院二審改判5月

亞職交流賽／江國豪來見辰己涼介 送上枕頭、鳳梨酥

影／永靖高工90歲生日 校友贈園藝造景、好友捐書畫義賣洋溢溫馨

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立永靖高工創校九十周年，表揚歷屆傑出校友。記者簡慧珍／攝影
國立永靖高工創校九十周年，表揚歷屆傑出校友。記者簡慧珍／攝影

國立永靖高工創校90周年，今感謝捐贈學校校園指示牌燈柱的歷任家長會長，同時表揚傑出校友、資深教職員工，校慶典禮在校友捐贈園藝造景及畫書特展義賣開幕，校友期許下一個10年，永靖高工百年校慶再相聚。

永靖高工90周年校慶在學校歷年重要紀事回顧影片中揭開序幕，校長林麗容頒贈感謝狀給捐贈學校實習工具的促正機械董事長蕭義明等人，及捐贈校園指示牌燈柱的歷任家長會長劉祥祺等16人，又請永靖鄉長魏碩衛頒獎表揚傑出校友陳祈燕、張旗聞等14人。

值得一提的是，埔鹽國中退休校長紀寶活15年前受當時校長粘淑真邀請，到永工展覽書畫並義賣，所得約78萬元捐給永工，今90周年校慶再受現任校長林麗容邀請舉辦書畫特展仍要義賣；紀寶活表示，「教育無他，唯愛與榜樣。」他希望拋磚引玉，讓更多人關心和投資教育，為國家社會作育英才。

永工表揚服務10年至40年的16名資深教職員工，及「三代永工人」分別就讀永工園藝科、建築科、電機科的校友余守文、余宜容、學生陳志瑜，及就讀永工農業科、建築製圖科、建築科的校友黃伯樑、黃文成、黃昱翔，在表揚最近榮獲2025抗震盃地震工程模型製作國際競賽第一名、全日本鐵道模型大賽六項大獎的得獎學生之後，全體唱完校歌完成校慶大會典禮即前往龍眼樹園藝區，為校友會理事長曹榮源捐贈的園藝造景揭牌，紀念永工90歲生日。

延伸閱讀

拂翠雅集乙巳年書畫聯展 台南新營文化中心展出58幅作品

影／新北消防猛男2026形象月曆做公益 現場義賣破20萬

影／百年樹人！大湖農工百年校慶11月8日登場 近千校友將重回母校懷抱

彰化首屆苔球盆栽組合設計競賽物超所值 作品4天後展示

相關新聞

學校死那麼多人！苗栗著名專校遭人網路貼文「爆料」 校方嚴正澄清

苗栗縣一所知名專校最近遭到疑似校內學生在社群平台Threads貼文，指控最近學校「死那麼多人」，質疑校方拿他們繳的學費去...

以創意卡哇伊造型甜點 弘光科大勇奪南韓AFA世界廚藝大賽6金

弘光科技大學國際餐旅學院師生以卡哇伊造型為創意，在「2025韓國AFA世界廚藝大賽」中表現亮眼，展現國際競爭力，共勇奪6...

勤益科大教授李國義研發遠端車廂降溫裝置 奪紐倫堡國際發明展金牌

國立勤益科技大學工業工程與管理系教授李國義以汽車智慧控制創新技術「遠端車廂遙控快速降溫控制裝置」，繼獲得台灣創新技術博覽...

影／百年樹人！大湖農工百年校慶11月8日登場 近千校友將重回母校懷抱

國立大湖農工今年創校百年，師生、校友一年多來以各種形式的展覽、活動展現湖農「百年樹人」的教育情懷和豐碩成果，百年校慶將在...

影／在教室與哈里斯鷹互動 學生親手摸猛鷹、南美蜥興奮又怕怕

國立基隆商工航空電子科昨辦一場特別的生態講座，有珍稀動物到校與學生互動，現場有哈里斯鷹、遊隼，以及南美蜥、玉米蛇、球蟒等...

萬潤創新創意競賽結果 崑山科大四度蟬聯獲獎最多學校

崑山科大承辦以全球大專、高中職為對象的「萬潤創新創意競賽」，今天公告得獎名單：地主隊獲得1項金獎、1項「最佳應用獎」、2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。