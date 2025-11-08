影／永靖高工90歲生日 校友贈園藝造景、好友捐書畫義賣洋溢溫馨
國立永靖高工創校90周年，今感謝捐贈學校校園指示牌燈柱的歷任家長會長，同時表揚傑出校友、資深教職員工，校慶典禮在校友捐贈園藝造景及畫書特展義賣開幕，校友期許下一個10年，永靖高工百年校慶再相聚。
永靖高工90周年校慶在學校歷年重要紀事回顧影片中揭開序幕，校長林麗容頒贈感謝狀給捐贈學校實習工具的促正機械董事長蕭義明等人，及捐贈校園指示牌燈柱的歷任家長會長劉祥祺等16人，又請永靖鄉長魏碩衛頒獎表揚傑出校友陳祈燕、張旗聞等14人。
值得一提的是，埔鹽國中退休校長紀寶活15年前受當時校長粘淑真邀請，到永工展覽書畫並義賣，所得約78萬元捐給永工，今90周年校慶再受現任校長林麗容邀請舉辦書畫特展仍要義賣；紀寶活表示，「教育無他，唯愛與榜樣。」他希望拋磚引玉，讓更多人關心和投資教育，為國家社會作育英才。
永工表揚服務10年至40年的16名資深教職員工，及「三代永工人」分別就讀永工園藝科、建築科、電機科的校友余守文、余宜容、學生陳志瑜，及就讀永工農業科、建築製圖科、建築科的校友黃伯樑、黃文成、黃昱翔，在表揚最近榮獲2025抗震盃地震工程模型製作國際競賽第一名、全日本鐵道模型大賽六項大獎的得獎學生之後，全體唱完校歌完成校慶大會典禮即前往龍眼樹園藝區，為校友會理事長曹榮源捐贈的園藝造景揭牌，紀念永工90歲生日。
