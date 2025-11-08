學校死那麼多人！苗栗著名專校遭人網路貼文「爆料」 校方嚴正澄清
苗栗縣一所知名專校最近遭到疑似校內學生在社群平台Threads貼文，指控最近學校「死那麼多人」，質疑校方拿他們繳的學費去「壓」新聞，讓她不想再讀這間學校了，這名貼文者並指稱這個月學校來了3次救護車「 其中一次就是女舍有人長屍斑」 ，還有一堆人墜樓。貼文引發熱議，校方昨天發出聲明指控貼文者以不實內容攻擊並毀損校譽，校方已加強蒐證並向警方報案，要求對方立即撤除不實貼文，否則將依法追訴。
苗栗縣警局今晚表示，遭貼文投訴的這所學校近來並未發生或聽聞任何學生死亡事件，初步調查網路貼文並非事實。
這所專校發出聲明強調該校向來以加強學生技職、考試證照、英語能力及品德教育為創立宗旨，至今已培育眾多傑出優秀校友。近來社群軟體 Threads 有人以不實訊息散布於眾，傳述「學校死那麼多人.. 這麼會壓不要再讀該校···」等不實言論攻擊及毀損校譽，造成不特定人誤解，嚴重影響學校名譽，顯已涉犯刑法加重誹謗等罪嫌，校方已加強蒐證並向警方報案。請對方停止上述不法行為且立即撤除不實貼文，為維護學校權益，對不法侵害校譽者定依法訴追，以正視聽。
校方同時公布律師事務所的聲明，傳達與校方聲明相同的警示內容，要求貼文者切莫再以身試法。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言