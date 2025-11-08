學校死那麼多人！苗栗著名專校遭人網路貼文「爆料」 校方嚴正澄清

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣一所知名專校最近遭到疑似校內學生在Threads貼文指控最近學校「死那麼多人」，質疑校方拿他們繳的學費去「壓」新聞，讓她不想再讀這間學校了。圖／取自Threads
苗栗縣一所知名專校最近遭到疑似校內學生在社群平台Threads貼文，指控最近學校「死那麼多人」，質疑校方拿他們繳的學費去「壓」新聞，讓她不想再讀這間學校了，這名貼文者並指稱這個月學校來了3次救護車「 其中一次就是女舍有人長屍斑」 ，還有一堆人墜樓。貼文引發熱議，校方昨天發出聲明指控貼文者以不實內容攻擊並毀損校譽，校方已加強蒐證並向警方報案，要求對方立即撤除不實貼文，否則將依法追訴。

苗栗縣警局今晚表示，遭貼文投訴的這所學校近來並未發生或聽聞任何學生死亡事件，初步調查網路貼文並非事實。

這所專校發出聲明強調該校向來以加強學生技職、考試證照、英語能力及品德教育為創立宗旨，至今已培育眾多傑出優秀校友。近來社群軟體 Threads 有人以不實訊息散布於眾，傳述「學校死那麼多人.. 這麼會壓不要再讀該校···」等不實言論攻擊及毀損校譽，造成不特定人誤解，嚴重影響學校名譽，顯已涉犯刑法加重誹謗等罪嫌，校方已加強蒐證並向警方報案。請對方停止上述不法行為且立即撤除不實貼文，為維護學校權益，對不法侵害校譽者定依法訴追，以正視聽。

校方同時公布律師事務所的聲明，傳達與校方聲明相同的警示內容，要求貼文者切莫再以身試法。

苗栗著名專校遭人在網路社群貼文爆料，指稱學校「死那麼多人」，質疑學校拿他們繳的學費去「壓」新聞，校方昨天傍晚報警並發聲明嚴正駁斥。圖／校方提供
苗栗著名專校遭人在網路社群貼文爆料，指稱學校「死那麼多人」，質疑學校拿他們繳的學費去「壓」新聞，校方昨天傍晚報警並公布律師聲明。圖／校方提供
