以創意卡哇伊造型甜點 弘光科大勇奪南韓AFA世界廚藝大賽6金

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
弘光科大餐旅系大二學生黃芝瑄奪得馬卡龍金牌、卡通餅乾金牌。圖／弘光科大提供
弘光科大餐旅系大二學生黃芝瑄奪得馬卡龍金牌、卡通餅乾金牌。圖／弘光科大提供

弘光科技大學國際餐旅學院師生以卡哇伊造型為創意，在「2025韓國AFA世界廚藝大賽」中表現亮眼，展現國際競爭力，共勇奪6面金牌及2面銀牌，充分展現學校在烹飪教育上的成果與國際水準；而食品科技系老師楊智偉率領5名學生，一舉獲得5面金牌及2面銀牌的佳績。

食品科技系5名學生以麵包、馬卡龍、卡通餅乾等「卡哇伊」作品獲佳績，其中李子寧、黃芝瑄兩名學生更一口氣挑戰兩種項目比賽，展現豐沛創作能量及國際競爭力；老師楊智偉自已也挑戰丹麥酥皮餅項目，以「島嶼風土」為主題獲得金牌。

楊智偉指出，此次獲獎作品以創意十足的卡哇伊造型著稱，展現學生們的藝術創新與技藝，黃芝瑄以韓國超人氣IP「線條小狗」製作造型馬卡龍，並以日本知名動漫「霍爾的移動城堡」為主題設計卡通糖霜餅乾。

黃芝瑄表示，馬卡龍製作的難點在於克服「線條小狗」裙邊不穩定的技術問題，歷經多次研發與調整，才掌握到最佳的口味甜度與平衡度；卡通餅乾則需保持線條穩定、顏色不暈開，每次製作都需全神貫注。

李子寧的天然發酵母麵包作品共設計了向日葵、蝴蝶、芝麻南瓜、蓮花四種造型，製作過程講究工法，透過精確的割皮技巧，使烘焙後的麵包呈現出飛起來般的輕盈感。

2025韓國AFA世界廚藝大賽，南韓政府中小企業廳及AFA亞洲餐飲協會聯合主辦，吸引來自韓國、蒙古、臺灣、俄羅斯、烏茲別克、中國、哈薩克斯坦、菲律賓、香港、馬來西亞、越南等11個國家及地區的選手同場競技，規模盛大。

弘光科大國際餐旅學院師生在「2025韓國AFA世界廚藝大賽」中勇奪6面金牌2面銀牌。圖／弘光科大提供
弘光科大國際餐旅學院師生在「2025韓國AFA世界廚藝大賽」中勇奪6面金牌2面銀牌。圖／弘光科大提供

