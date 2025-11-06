勤益科大教授李國義研發遠端車廂降溫裝置 奪紐倫堡國際發明展金牌

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國立勤益科技大學工業工程與管理系教授李國義（左二），以汽車智慧控制創新技術「遠端車廂遙控快速降溫控制裝置」，日前在2025德國紐倫堡國際發明展勇奪金牌，展現台灣智慧車輛研發能量，為台灣爭光。圖／李國義提供
國立勤益科技大學工業工程與管理系教授李國義以汽車智慧控制創新技術「遠端車廂遙控快速降溫控制裝置」，繼獲得台灣創新技術博覽會銀牌獎、泰國國家研究委員會特別獎，日前又在2025德國紐倫堡國際發明展勇奪金牌，展現台灣智慧車輛研發能量，為台灣爭光。

李國義3日在展場示範，透過手機在距離台灣約1萬公里外的德國紐倫堡，成功遠端遙控停放台中勤益科大校園福斯汽車，瞬間啟動汽油引擎、冷氣系統、導氣扇與電動車窗，同步排除車內高溫與TVOC（揮發性有機物）。德國評審透過車廂內外攝影鏡頭即時看到降溫過程與引擎聲，對此技術表現高度讚賞。

李國義指出，創意源自夏季車內溫度動輒超過攝氏70度，甚至累積有害物質危害乘客健康，因此設計手機一鍵操作系統，最快3分鐘即可使車內溫度由攝氏71度降至26度，技術亮點包含：快速排熱排毒，有效排除車內高溫與有害化學物質；遠端啟動與便利性，跨國控制成功案例已涵蓋中國多地；維護車況降低長期停車引發霉味、油路與電路老化；安全加強：晶片鎖與RFID無線辨識確保操作權限。

目前該系統已安裝於福斯、日本TOYOTA WISH與Nissan Leaf電動車，完成跨品牌測試。李國義認為，全球中古車市場龐大，估計未來十年將有數十億輛車具升級需求，應用市場與商機可期。他在勤益科大校園展示，讓民眾實際觀測不同車型的降溫效果，期望擴大示範場域，若能成為新車標配，將提升汽車競爭力為台灣產業帶來新動能。

李國義就讀嘉市輔仁中學、台中高工機工科、台師大工教研究所博士，長期投入汽車電子與智慧控制技術研究。第77屆德國紐倫堡國際發明展（iENA）吸引超過30國、540件作品參展。

根據台灣發明代表團新聞稿，台灣以29件作品參賽，共奪下12金、7銀、7銅及德國特別獎等26面獎牌，展現台灣創新研發能量。

