影／百年樹人！大湖農工百年校慶11月8日登場 近千校友將重回母校懷抱

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
湖農百年校慶的迎賓門在校門下方以無限的符號呈現，夜間光彩奪目。圖／大湖農工提供
國立大湖農工今年創校百年，師生、校友一年多來以各種形式的展覽、活動展現湖農「百年樹人」的教育情懷和豐碩成果，百年校慶將在11月8日登場，屆時將有近千校友回到母校的懷抱，緬懷當年在校受業的青春歲月，任職師長多人也將返校，師生歡欣重聚首。

大湖農工百年來培育無數人才，許多校友在農業、工業及其他領域嶄露頭角，湖農百年來約有2萬名畢業生，日治時期迄今共有17位校長，其中2人為日本籍。

湖農去年9月就成立百年校慶籌備小組，此後一連串的活動、宣傳都以百年校慶「大湖創世紀、農工立天地」的主軸開展，包括年代歌唱大賽、老照片徵集、社區宣傳造勢、街頭快閃、學生教育成果展、師生藝文展、校友捐款、傑出校友講座、校園紀錄片拍攝等，在現任校長劉于菱的帶領下，百年校慶各項籌備工作紅紅火火推展，持續凝聚校友、師生間的情感連繫。

湖農表示，百年校慶共發出千張邀請函，當天84歲的第13任校長彭禎祥將回校，此外「夫妻」、「三代同堂」的校友組合也多。百年來湖農培育眾多傑出校友，其中有著名的烘焙坊負責人、大學教授、企業家等，在各領域發光發亮。

校友鴻績工業公司董事長陳慶漳更捐贈價值逾700萬元的6套機械手臂系統，未來校內電機、機械工程科學生能充分運用，因應台灣高科技產業的自動化產線需求。

大湖子弟因地緣關係，就讀湖農的人相當多，已故的「客家歌謠之父」涂敏恆，曾創作「客家本色」的經典之作，他的妹妹、外甥女都是校友，且迄今都在校任職任教，在展出的老照片可見當年學生時代的青澀身影。

大湖農工共有5個科別，原有的蠶桑科，是全台僅有，目前已轉型為園藝科，原有的木工科，現在轉型為室內空間設計科，其他3科電機、機械、食品加工科都維持不變。

湖農百年校慶當天上午舉辦慶祝大會及園遊會，各項教育成果展、藝文展、老照片展都集中在圖書館展出，中午預計席開60桌讓校友餐敘，百年校慶校友捐款踴躍，校方特別向金門酒廠訂購380瓶客製化校慶紀念酒給捐款上萬的校友留念，其他捐款校友也有大湖農會生產的「草莓淡酒」留念。

睽違已近20年的大湖鄉運（中小學運動會）今年將恢復舉辦，特別結合湖農百年校慶，將於11月7日在大湖農工運動場舉辦。鄉長黃惠琴表示，縣長鍾東錦推動閱讀及強化學童體能，閱讀部分有學校號教育單位可協助，因此她決定排除萬難重啟鄉運，鼓勵學童多運動強化體能，未來也將持續舉辦鄉運。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大湖農工共有5個科別，原有的蠶桑科，是全台僅有，目前已轉型為園藝科。記者胡蓬生／攝影
湖農百年校慶當天上午舉辦慶祝大會，各項教育成果展、藝文展、老照片展都集中在圖書館展出。記者胡蓬生／攝影
國立大湖農工今年創校百年，師生、校友一年多來以各種形式的展覽、活動展現湖農「百年樹人」的教育情懷和豐碩成果，百年校慶將在11月8日登場，屆時將有近千校友回到母校的懷抱。記者胡蓬生／攝影
國立大湖農工今年創校百年，師生、校友一年多來以各種形式的展覽、活動、宣傳深入社區，展現湖農「百年樹人」的教育情懷和豐碩成果。圖／大湖農工提供
國立大湖農工今年創校百年，師生、校友一年多來以各種形式的展覽、活動展現湖農「百年樹人」的教育情懷和豐碩成果，百年校慶將在11月8日登場，屆時將有近千校友回到母校的懷抱。記者胡蓬生／攝影
湖農百年校慶當天上午舉辦慶祝大會，各項教育成果展、藝文展、老照片展都集中在圖書館展出。記者胡蓬生／攝影
湖農百年校慶當天上午舉辦慶祝大會，各項教育成果展、藝文展、老照片展都集中在圖書館展出。記者胡蓬生／攝影
湖農百年校慶當天上午舉辦慶祝大會，各項教育成果展、藝文展、老照片展都集中在圖書館展出。記者胡蓬生／攝影
湖農百年校慶當天上午舉辦慶祝大會及園遊會，各項教育成果展、藝文展、老照片展都集中在圖書館展出。記者胡蓬生／攝影
大湖農工百年慶，校方特別向金門酒廠訂購380瓶客製化校慶紀念酒給捐款上萬的校友留念。圖／大湖農工提供
湖農百年校慶當天上午舉辦慶祝大會，各項教育成果展、藝文展、老照片展都集中在圖書館展出。記者胡蓬生／攝影
國立大湖農工今年創校百年，師生、校友一年多來以各種形式的展覽、系列活動展現湖農「百年樹人」的教育情懷和豐碩成果圖／大湖農工提供
湖農百年校慶當天上午舉辦慶祝大會，各項教育成果展、藝文展、老照片展都集中在圖書館展出。記者胡蓬生／攝影
湖農百年校慶當天上午舉辦慶祝大會，各項教育成果展、藝文展、老照片展都集中在圖書館展出。記者胡蓬生／攝影
