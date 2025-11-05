教育部祭補助鼓勵跨領域合作 強化技高生職場英語

快訊

中央社／ 台北5日電

傳統的英語課程，未必符合技職學生未來的職場需求。教育部推動補助方案，鼓勵跨領域教師合作，發展出各種情境的英語課程，目前已納入15個專業群科教師。

教育部今天發布新聞稿指出，今年5月、7月、9月、10月共舉辦4次協作會議，匯聚全國15個群科、51名專業群科與英語教師，跨校組成職場英語教學專業社群。

跨領域教師之間透過小組討論，了解職場需求，並實際演練如何將Small Talk（閒聊）、正向互動及專案式任務融入課堂，目前都完成初步課程發想與教案初稿。

後續的協作會議則進一步聚焦於學習任務與評量設計，緊扣數位趨勢，以生成式AI（人工智慧）融入專業科目，並以英語教學為主軸，利用多模態數位平台於職場英文課堂的任務與評量設計，優化技高學生英語學習環境。

教育部預計於12月舉辦全國校際交流及成果發表會，展現來自至少15個群科的職場英語教案與教材設計成果，持續鼓勵技高推動情境式的職場英語文課程，提升技職學生的國際競爭力。

