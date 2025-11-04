技職教育AI轉型 新北結合產官學研扎根未來藍圖
新北今天舉辦「Future AI 2025新北市未來AI技職教育國際研討會」，前教育部長潘文忠表示，打造完整的AI技職教育生態鏈，是面對生成式AI與產業數位轉型浪潮下，推動教育創新的示範。
研討會吸引近200名教育與產業界人士參與，發表38篇論文與簡報，約6成聚焦AI與數位創新。議程涵蓋AI科技、數位創新、適性扎根、產學跨域、人文美感與國際專業等主題，展現AI教育的多元發展樣貌。
教育局表示，智慧城市是新北施政方向，打造AI科技學校，從智慧校園、數據辦學、適性學習及科技創新等面向推動，將每間教室升級成AI科技學習空間，以全方位的智慧化資訊系統平台，服務學校、教師、家長與學生，滿足多元化教育需求。
教育局說，以AI為核心打造國際接軌的智慧技職教育藍圖，營造超越時空的學習環境，促進科技平權，實現適性學習，跨域創新及倫理素養，讓AI成為技職教育升級轉型的重要動能。
前教育部長潘文忠致詞表示，打造完整的AI技職教育生態鏈，是教育創新的示範。與市府共同承辦的國立台灣師範大學工業教育系主任李懿芳表示，新北結合產官學研推動AI教育，展現技職教育的前瞻布局。
市府副秘書長龔雅雯致詞表示，市府從國中小到高中職、大專校院建立AI教育一貫培育體系，並結合國際夥伴能量，推動人機協作，展現教育體系的深厚實力與創新能量。
新北高工校長孔令文在新聞稿表示，未來將強化學生AI素養與跨域應用能力，讓技職學生不僅擁有專業技術，更能掌握智慧科技脈動。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言