快訊

藝人閃兵案再添1大咖！金鐘獎影帝薛仕凌至新北檢自首30萬交保

還沒逮到人！馬國警方證實「黃明志沒官方出境紀錄」全力追緝中

獨／中選會任期屆滿即恢復黨籍 李進勇證實：按民進黨規定是正常流程

技職教育AI轉型 新北結合產官學研扎根未來藍圖

中央社／ 新北4日電

新北今天舉辦「Future AI 2025新北市未來AI技職教育國際研討會」，前教育部長潘文忠表示，打造完整的AI技職教育生態鏈，是面對生成式AI與產業數位轉型浪潮下，推動教育創新的示範。

研討會吸引近200名教育與產業界人士參與，發表38篇論文與簡報，約6成聚焦AI與數位創新。議程涵蓋AI科技、數位創新、適性扎根、產學跨域、人文美感與國際專業等主題，展現AI教育的多元發展樣貌。

教育局表示，智慧城市是新北施政方向，打造AI科技學校，從智慧校園、數據辦學、適性學習及科技創新等面向推動，將每間教室升級成AI科技學習空間，以全方位的智慧化資訊系統平台，服務學校、教師、家長與學生，滿足多元化教育需求。

教育局說，以AI為核心打造國際接軌的智慧技職教育藍圖，營造超越時空的學習環境，促進科技平權，實現適性學習，跨域創新及倫理素養，讓AI成為技職教育升級轉型的重要動能。

前教育部長潘文忠致詞表示，打造完整的AI技職教育生態鏈，是教育創新的示範。與市府共同承辦的國立台灣師範大學工業教育系主任李懿芳表示，新北結合產官學研推動AI教育，展現技職教育的前瞻布局。

市府副秘書長龔雅雯致詞表示，市府從國中小到高中職、大專校院建立AI教育一貫培育體系，並結合國際夥伴能量，推動人機協作，展現教育體系的深厚實力與創新能量。

新北高工校長孔令文在新聞稿表示，未來將強化學生AI素養與跨域應用能力，讓技職學生不僅擁有專業技術，更能掌握智慧科技脈動。

延伸閱讀

板橋新北小巨蛋12月公告上網招商 侯友宜：大小巨蛋都會孵出來

影／新北男騎機車突倒地失去呼吸心跳 2警馬路上CPR鬼門關前搶命畫面曝

無畏非洲豬瘟、超夯的新北深坑多福宴今年照辦 報名時間曝光

城市行銷既競爭又合作 讓旅客願留宿 專家籲雙北串聯

相關新聞

影／在教室與哈里斯鷹互動 學生親手摸猛鷹、南美蜥興奮又怕怕

國立基隆商工航空電子科昨辦一場特別的生態講座，有珍稀動物到校與學生互動，現場有哈里斯鷹、遊隼，以及南美蜥、玉米蛇、球蟒等...

萬潤創新創意競賽結果 崑山科大四度蟬聯獲獎最多學校

崑山科大承辦以全球大專、高中職為對象的「萬潤創新創意競賽」，今天公告得獎名單：地主隊獲得1項金獎、1項「最佳應用獎」、2...

114年度國家產學大師 台科大、北科大工程領域2教授摘殊榮

教育部今天公布114年度國家產學大師獎獲獎名單，本年度共有2名教師獲得殊榮，均來自工程領域，分別為國立台灣科技大學教授黃...

電影特效這樣做！好萊塢特效妝大師Akihito弘光科大授課 學生開眼界

弘光科技大學化妝品應用系在萬聖節前夕，邀請到國際知名的日本特效化妝師Akihito到校，舉辦「透過特效妝容探索電影魔法特...

弘光科大成立亞太動物照顧中心 動物照護專業教育邁入新紀元

弘光科技大學今天成立亞太動物照顧中心，中心引進動物專用血液檢驗系統、高精度病理切片掃描與影像分析設備，及多項尖端設備，成...

二技統一入學測驗簡章公告 11月26日開放報名

115學年度二技統一入學測驗簡章今天公告，報名日期為今年11月26日至12月3日，考試時間為明年4月26日，二技統測包含...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。