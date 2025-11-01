快訊

影／在教室與哈里斯鷹互動 學生親手摸猛鷹、南美蜥興奮又怕怕

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
珍稀動物到校與學生互動，現場有哈里斯鷹、遊隼，以及南美蜥、玉米蛇、球蟒等。圖／蔡宗和提供
國立基隆商工航空電子科昨辦一場特別的生態講座，有珍稀動物到校與學生互動，現場有哈里斯鷹、遊隼，以及南美蜥、玉米蛇、球蟒等，猛禽與兩棲爬蟲類和學生面對面，學生可親手摸到，既興奮又有點害怕。

現場200名師生參與，有哈里斯鷹、遊隼，以及南美蜥、玉米蛇、球蟒等猛禽與兩棲爬蟲類出現，很多學生都是第一親身接獨，安排栗翅鷹放飛體驗，讓學生感受馴鷹的震撼與魅力，拓展書本之外的學習視野。

中華民國馴鷹協會會長陳建宏、蘭陽綠野環境教育及保護協會常務理事江瑋銘，介紹目前國內開放飼養的猛禽物種哈里斯鷹、遊隼，以及兩棲爬蟲南美蜥、球蟒、玉米蛇。並引入「特寵守護」的概念。課程中也探討無毒農業、以猛禽驅鳥驅鼠的友善農法，以及外來物種對本土生態的衝擊。

一名學生說，能近距離看到老鷹飛翔，真的很震撼，讓他明白保護生態和尊重生命的重要。

航空電子科教師蔡宗和指出，未來的科技應用與生態保護永續議題應同步融入教育。例如無人機在農業上雖可提升效率、降低人力，但若未妥善運用，也可能影響生態平衡。他以紀錄片「老鷹想飛」及近期七堵山區的鳥網造成老鷹4死事件為例，提醒學生思考科技發展與環境永續的關係，尋找兩者間的平衡。

校長林子建表示，希望學生透過這樣的課程，理解科技應用與生態守護並非對立，而是可以相輔相成。

市議員許睿慈指出，七堵山區老鷹4死慘劇，可以利用無人機監測山區非法捕鳥網、運用AI影像辨識協助野生動物保育、或以VR實境模擬森林與濕地的生態系互動，都是讓科技落實在環境教育與生態保護的具體例子。

