萬潤創新創意競賽結果 崑山科大四度蟬聯獲獎最多學校

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
崑大作品「智慧型棒球投球機器人」榮獲大專組不分類金獎。圖／主辦單位提供
崑大作品「智慧型棒球投球機器人」榮獲大專組不分類金獎。圖／主辦單位提供

崑山科大承辦以全球大專、高中職為對象的「萬潤創新創意競賽」，今天公告得獎名單：地主隊獲得1項金獎、1項「最佳應用獎」、2項「最佳創意獎」及8項佳作，四度蟬聯獲獎最多學校。

競賽分為電機資訊、工程應用類兩類，另有碩博士論文組。大專組164隊報名、100隊入圍；高中職組23隊報名、21隊入圍；碩博士論文組50篇投稿15組進入決賽。今年邀請虎尾科大校長張信良擔任評審長，率多位具學術與實務背景教授組成評審團，給予作品專業評析與建議。

崑山科大電機系以作品「智慧型棒球投球機器人」贏得不分類金獎；「電機資訊類」再以「多感測器融合之無人載具」及「智慧交通號誌控制系統研製」分獲最佳應用獎、最佳創意獎。逢甲大學資訊系則以「Pavement AI」獲最佳潛力獎。

「工程應用類」崑大先進應材系的「碳極_CarbonZeroCap: 3D 奈米碳管束之永續儲能技術創新應用」與台北教育大學藝術與造形設計系的「noise OUT」兩組作品同獲最佳創意獎。屏科大機械系的「精密磨削表面粗糙度智能穩健辨識量測系統研發」及明志科大機械系的「兼顧表面品質與高強度性能之原型件製作技術開發」同獲最佳應用獎。輔仁大學職能治療系的「職能復建醫療系統」及台北教育大學藝術與造形設計學系的「Brux Relief-舒頜貼」則獲最佳潛力獎。

高中職組師大附中普通科以「智慧型腦中風復健裝置」獲金獎。嘉義高工機械科的「金屬板漸成機之研究與開發」及東石高中機械科的「熱電晶片輔助發電系統」兩組作品同獲銀獎。林園高中普通科的「多載式離岸發電模組」及平鎮高中通科的「火災警示智慧手錶」兩組作品銅獎。

碩博士論文組台大機械系以「A Sign Language Robot Development and Control」拿下金獎。成大機械系以「提升夾取範圍與最大負載能力之花朵型軟性夾爪之拓樸最佳化設計」獲銀獎；台科大機械系的「半導體製程晶圓缺陷檢測與審查系統之建置與驗證」及中興大學機械系的「SiC裸晶片殘留應力表面缺陷的光學顯微光彈檢測技術」都得銅獎。

崑大副校長鐘俊顏指出，與萬潤科技合辦競賽已18年，感謝萬潤科技董事長盧鏡來長期支持，產學各界持續為人才培育與產業連結付出的努力。這次活動不僅凝聚評審團的專業與熱情，也展現師長與學生團隊齊心協力成果，讓年輕人的創新與創意思維在舞台上綻放光芒。

盧鏡來表示，很高興看到這麼多師生齊聚在萬潤競賽現場，感謝崑山科大團隊大力支持，也感謝評審們秉持公正、公平原則，讓競賽順利舉行，這項全國性的競賽從宣傳到執行都相當不容易，能看到大家熱情參與，是最好的成果。

他說，放眼產業發展趨勢，正是AI快速成長關鍵時刻，AI技術應用無論在生成研發、自動化設備、甚至無人自駕等領域，都正深刻影響產業結構與工作型態。希望年輕學子能多關注AI與創意結合，勇於投入研發與創新，成為引領產業未來的新動能。

台大機械系以論文〈A Sign Language Robot Development and Control〉拿下碩博士組金獎。圖／主辦單位提供
台大機械系以論文〈A Sign Language Robot Development and Control〉拿下碩博士組金獎。圖／主辦單位提供
崑山科大以作品「智慧型棒球投球機器人」拿下萬潤2025創新創意競賽大專組不分類金獎。圖／主辦單位提供
崑山科大以作品「智慧型棒球投球機器人」拿下萬潤2025創新創意競賽大專組不分類金獎。圖／主辦單位提供
大專組獲獎學生合影。圖／主辦單位提供
大專組獲獎學生合影。圖／主辦單位提供
師大附中普通科以「智慧型腦中風復健裝置」榮獲高中職組金獎。圖／主辦單位提供
師大附中普通科以「智慧型腦中風復健裝置」榮獲高中職組金獎。圖／主辦單位提供
碩博士組獲獎學生合影。圖／主辦單位提供
碩博士組獲獎學生合影。圖／主辦單位提供
高中職組獲獎學生合影。圖／主辦單位提供
高中職組獲獎學生合影。圖／主辦單位提供

