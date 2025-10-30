114年度國家產學大師 台科大、北科大工程領域2教授摘殊榮
教育部今天公布114年度國家產學大師獎獲獎名單，本年度共有2名教師獲得殊榮，均來自工程領域，分別為國立台灣科技大學教授黃炳照與國立台北科技大學教授李達生。
國家產學大師獎係由國家科學及技術委員會、經濟部、產業及全國技專校院依據「工程」、「電資」、「人文、設計、藝術」、「商管及民生」、「農業科學、生技及護理」等5項領域推薦技專校院教師，透過產官學界組成評選小組，審視被推薦人近10年的產學合作計畫、專利及技術移轉內容，同時重視其專業技術人才培育的貢獻。
教育部說，黃炳照長期致力於電池與氫能燃料電池材料研發，率先提出「無陽極鋰電池」概念，成功開發具高能量密度、低成本且高安全性的電池技術，能量密度達現有鋰離子電池的2倍，並發表約70篇相關論文，建立國際領先地位。此外，黃亦提出高值化產氫電解技術，可降低3分之1產氫電力，生成的綠氫可用於零排放燃料電池發電及工業氫應用，進而降低二氧化碳排放，提升綠氫的產業可行性。
教育部也表示，黃炳照近10年主持38件產學合作案，合作對象涵蓋台灣主要能源與科技產業，總計畫經費近億元，並取得59件發明專利，技轉簽約金額逾4400萬元。黃也熱心於培育電化學能源領域高科技人才，並與國內外學者合作推動台德電池長期合作計畫，聯合30餘研究單位，成為國際電池研究合作典範。
李達生研究則聚焦於「節能減碳智慧化與AI導入」，將控制理論、資料科學、AI演算法整合至冷凍空調節能、儲能與建築智慧能源管理與AI於高耗能工業製程應用。
教育部表示，李達生開發的AI智慧燃燒控制技術已實際導入於宜蘭焚化廠，將AI技術運用於垃圾熱值分析及廢棄物清運稽核系統，提升燃燒穩定度及發電量、降低廢氣排放量，使焚化效能提升至92%。此外，李達生近10年共計主持55件產學合作案，簽約金額近3億元，技轉金額則逾千萬。
教育部說，李達生指導學生遍布能源科技、冷凍空調、智慧建築、資通訊與綠色製造等領域，其將AI導入能源系統為主題融入課程內容，讓學生可依興趣選擇AI模型建構、資料處理與設備控制模組設計等主題，於不同應用場域落實AI節能，近10年指導學生團隊獲得21項全國競賽獎項。
