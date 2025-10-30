電影特效這樣做！好萊塢特效妝大師Akihito弘光科大授課 學生開眼界
弘光科技大學化妝品應用系在萬聖節前夕，邀請到國際知名的日本特效化妝師Akihito到校，舉辦「透過特效妝容探索電影魔法特效妝講座」，這位曾參與電影「納尼亞傳奇」三部曲、「鐵血戰士」、「鋼鐵人2」等多部好萊塢大片的電影特效妝大師，讓學生驚嘆，「原來電影特效這樣做！萬聖節正好現學現賣。」
在講座中，Akihito不僅分享自己在好萊塢的工作經歷，更親自示範特效妝的製作過程；只見他使用乳膠、血漿等簡單材料，展示如何打造出逼真的傷口效果，最令師生印象深刻的是，Akihito更利用假皮和安全別針，製作出撕裂感傷口，並運用層次疊加顏色讓傷痕看起來更加真實，每一個細節都讓學生們感到震驚。
Akihito甚至現場示範栩栩如生的第三隻眼、撕裂傷口等特效妝技術，令在場師生大開眼界，多位參加講座的同學表示，原本以為電影中的怪物、傷口全是電腦特效，經過大師講解才知道，其實很多都是依賴化妝和雕塑來實現立體感及創意。
弘光妝品系副主任許慈芳表示，Akihito擁有超過20年的電影特效化妝經驗，從傷口妝到怪物造型，每一個作品都展現精湛技術和無與倫比的創意。這次講座不僅讓學生有機會認識國際級大師,更能近距離觀摩專業技法。
更有學生開心表示，「能近距離看到特效妝作品的製作過程，讓我對電影特效化妝產生了更深的興趣！」一位學生尤其興奮地說，「最棒的是講座上學到的技法，10月31日萬聖節派對，正好可以派上用場，這麼逼真的傷口，一定會讓朋友們嘆為觀止！」
許慈芳強調，「特效妝不僅是化妝技巧，更是結合雕塑、設計和創意的藝術形式。」當前特效化妝技術在電影、舞台劇中的應用日益增長，這次講座讓學生不僅學到技術，也對電影製作的幕後工藝有了更深認識。
