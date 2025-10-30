快訊

坦尚尼亞雜貨輪私運肉品來台 高雄外海攔截百餘噸…4櫃已發臭

快玩！Google搜尋慶萬聖節「2025小精靈特別版」登場、1鍵上班開玩

川習會落幕全程未提台灣…川普：調降10%對中關稅 擬4月訪中

聽新聞
0:00 / 0:00

電影特效這樣做！好萊塢特效妝大師Akihito弘光科大授課 學生開眼界

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
好萊塢電影特效妝設計大師AKIHITO老師示範特效妝。圖／弘光科大提供
好萊塢電影特效妝設計大師AKIHITO老師示範特效妝。圖／弘光科大提供

弘光科技大學化妝品應用系在萬聖節前夕，邀請到國際知名的日本特效化妝師Akihito到校，舉辦「透過特效妝容探索電影魔法特效妝講座」，這位曾參與電影「納尼亞傳奇」三部曲、「鐵血戰士」、「鋼鐵人2」等多部好萊塢大片的電影特效妝大師，讓學生驚嘆，「原來電影特效這樣做！萬聖節正好現學現賣。」

在講座中，Akihito不僅分享自己在好萊塢的工作經歷，更親自示範特效妝的製作過程；只見他使用乳膠、血漿等簡單材料，展示如何打造出逼真的傷口效果，最令師生印象深刻的是，Akihito更利用假皮和安全別針，製作出撕裂感傷口，並運用層次疊加顏色讓傷痕看起來更加真實，每一個細節都讓學生們感到震驚。

Akihito甚至現場示範栩栩如生的第三隻眼、撕裂傷口等特效妝技術，令在場師生大開眼界，多位參加講座的同學表示，原本以為電影中的怪物、傷口全是電腦特效，經過大師講解才知道，其實很多都是依賴化妝和雕塑來實現立體感及創意。

弘光妝品系副主任許慈芳表示，Akihito擁有超過20年的電影特效化妝經驗，從傷口妝到怪物造型，每一個作品都展現精湛技術和無與倫比的創意。這次講座不僅讓學生有機會認識國際級大師,更能近距離觀摩專業技法。

更有學生開心表示，「能近距離看到特效妝作品的製作過程，讓我對電影特效化妝產生了更深的興趣！」一位學生尤其興奮地說，「最棒的是講座上學到的技法，10月31日萬聖節派對，正好可以派上用場，這麼逼真的傷口，一定會讓朋友們嘆為觀止！」

許慈芳強調，「特效妝不僅是化妝技巧，更是結合雕塑、設計和創意的藝術形式。」當前特效化妝技術在電影、舞台劇中的應用日益增長，這次講座讓學生不僅學到技術，也對電影製作的幕後工藝有了更深認識。

好萊塢電影特效妝設計大師AKIHITO老師示範特效妝。圖／弘光科大提供
好萊塢電影特效妝設計大師AKIHITO老師示範特效妝。圖／弘光科大提供
Akihito老師示範電影魔法特效妝中的特效妝傷口特效妝。圖／弘光科大提供
Akihito老師示範電影魔法特效妝中的特效妝傷口特效妝。圖／弘光科大提供
Akihito老師示範電影魔法特效妝中的特效妝逼真的傷口特效妝。圖／弘光科大提供
Akihito老師示範電影魔法特效妝中的特效妝逼真的傷口特效妝。圖／弘光科大提供
Akihito老師示範電影魔法特效妝中的第三隻眼特效妝。圖／弘光科大提供
Akihito老師示範電影魔法特效妝中的第三隻眼特效妝。圖／弘光科大提供

電影 萬聖節

延伸閱讀

國家產學大師獎揭曉　黃炳照、李達生獲殊榮

「泥娃娃」奪LINE TODAY電影聲量榜冠軍！柯震東放話要演

【影評】《左撇子女孩》顛覆在地台灣味，2025最好的台灣電影

別只記得奧斯卡！這年美國MTV電影獎票選「台灣年度最佳影片」

相關新聞

114年度國家產學大師 台科大、北科大工程領域2教授摘殊榮

教育部今天公布114年度國家產學大師獎獲獎名單，本年度共有2名教師獲得殊榮，均來自工程領域，分別為國立台灣科技大學教授黃...

電影特效這樣做！好萊塢特效妝大師Akihito弘光科大授課 學生開眼界

弘光科技大學化妝品應用系在萬聖節前夕，邀請到國際知名的日本特效化妝師Akihito到校，舉辦「透過特效妝容探索電影魔法特...

弘光科大成立亞太動物照顧中心 動物照護專業教育邁入新紀元

弘光科技大學今天成立亞太動物照顧中心，中心引進動物專用血液檢驗系統、高精度病理切片掃描與影像分析設備，及多項尖端設備，成...

二技統一入學測驗簡章公告 11月26日開放報名

115學年度二技統一入學測驗簡章今天公告，報名日期為今年11月26日至12月3日，考試時間為明年4月26日，二技統測包含...

無塵水泥攪拌機護職安 北科大團隊獲紅點設計獎

台北科技大學團隊設計「DP-Pro裝修師傅無塵水泥攪拌機」，降低吸入與接觸粉塵的風險，搭配人體工學握把及固定腳踏，讓裝修...

「肌貼」只有運動員使用？雲科大開課教從防護到放鬆

台灣邁入超高齡社會，越來越多高齡族群已養成運動習慣，但在運動防護與放鬆的意識仍有不足，雲林科技大學休閒運動研究所與產學處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。