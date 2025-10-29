阿嬤啟蒙服裝設計夢 兵姿怡全國技能競賽奪金

快訊

中央社／ 台北29日電

台南應用科大服設系學生兵姿怡從小在阿嬤身邊幫忙穿針引線，對服裝產生濃厚興趣。上高中後持續精進手藝的她，大學時在全國技能競賽奪金，未來將朝服裝設計師夢想前進。

技專校院招生專業化總辦公室今天發布新聞稿指出，兵姿怡自幼在阿嬤家幫忙穿針線，培養出對服裝的興趣，在國中家政課啟發下，決定報考家齊女中流行服飾科；為準備特招考試，兵姿怡搭公車1小時到台南市區購買練習的布料，並學習手縫直線、曲線、創意繪圖，最後順利錄取。

高中就取得女裝丙級證照的兵姿怡認為，學了服裝就要學精，因此透過甄選入學就讀台南應用科技大學服飾設計管理系，大一就報名學校開設的假日乙級證照班，跟著老師鄢思宜學習打版、車縫，之後更被學校選派參加全國技能競賽。

憑藉暑假日以繼夜練習，兵姿怡先獲取第53屆南區分區技能競賽第1名，之後更在全國技能競賽脫穎而出拿下金牌，取得第47屆國際技能競賽備取國手資格。

回憶比賽時，兵姿怡坦言，當時題目頗有難度，她花了10個半小時才完成作品，在頒獎典禮聽到自己名字確定獲獎的時刻，她忍不住喜極而泣。後來兵姿怡更在指導老師帶領下，赴馬來西亞參加國際賽，以師生共創作品參賽，拿到好成績。

目前大四的兵姿怡在中華民國紡織業拓展會實習，期望將專業應用於產業實務中，朝考取女裝甲級證照和服裝設計師目標邁進。她以自身經驗鼓勵還在徬徨的國高中生，選擇自身興趣並堅持下去，技職教育會帶來無限可能，也會在路途中遇到貴人，開拓更寬廣的人生舞台。

服裝 設計師 台南

