阿嬤啟蒙服裝設計夢 兵姿怡全國技能競賽奪金
台南應用科大服設系學生兵姿怡從小在阿嬤身邊幫忙穿針引線，對服裝產生濃厚興趣。上高中後持續精進手藝的她，大學時在全國技能競賽奪金，未來將朝服裝設計師夢想前進。
技專校院招生專業化總辦公室今天發布新聞稿指出，兵姿怡自幼在阿嬤家幫忙穿針線，培養出對服裝的興趣，在國中家政課啟發下，決定報考家齊女中流行服飾科；為準備特招考試，兵姿怡搭公車1小時到台南市區購買練習的布料，並學習手縫直線、曲線、創意繪圖，最後順利錄取。
高中就取得女裝丙級證照的兵姿怡認為，學了服裝就要學精，因此透過甄選入學就讀台南應用科技大學服飾設計管理系，大一就報名學校開設的假日乙級證照班，跟著老師鄢思宜學習打版、車縫，之後更被學校選派參加全國技能競賽。
憑藉暑假日以繼夜練習，兵姿怡先獲取第53屆南區分區技能競賽第1名，之後更在全國技能競賽脫穎而出拿下金牌，取得第47屆國際技能競賽備取國手資格。
回憶比賽時，兵姿怡坦言，當時題目頗有難度，她花了10個半小時才完成作品，在頒獎典禮聽到自己名字確定獲獎的時刻，她忍不住喜極而泣。後來兵姿怡更在指導老師帶領下，赴馬來西亞參加國際賽，以師生共創作品參賽，拿到好成績。
目前大四的兵姿怡在中華民國紡織業拓展會實習，期望將專業應用於產業實務中，朝考取女裝甲級證照和服裝設計師目標邁進。她以自身經驗鼓勵還在徬徨的國高中生，選擇自身興趣並堅持下去，技職教育會帶來無限可能，也會在路途中遇到貴人，開拓更寬廣的人生舞台。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言