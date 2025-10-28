水資源大戰開打！雲科大攜手日月光、矽品將打造AI智慧河川巡守隊
環保永續是全球共同課題，日月光環保永續基金會、矽品精密工業公司支持雲林科技大學、雲林縣環保局推動環境教育，今舉辦成果展，因應全球科技業發展，水資源大戰已無法避免，未來將與雲科大合作推動高中生STEM學習計畫，打造「AI智慧河川巡守隊」。
雲科大與雲林縣環保局、日月光環保永續基金會、矽品精密工業股份有限公司共同舉辦「環境教育年度成果展」，日月光環保永續基金會副總監陳心婷、矽品精密副總經理方慎德、雲林縣副縣長謝淑亞、水利處副處長吳文能、環保局副局長黃富義、農水署雲林管理處長林富元、湖山水庫管理中心主任李炎任等人肯定雲科大在環境教育與永續推動上的深耕成果。
雲科大今年已協助300多位各級學校學生深入縣內七處環境教育學習，藉此讓環境教育向下扎根，方慎德表示，矽品與母集團日月光環保永續基金會長期致力於推動ESG企業責任，從節能減碳、水資源循環再利用，到社區教育參與，皆以實際行動落實綠色承諾，感謝雲科大與縣內各級學校師生的投入，攜手培育未來的永續實踐者。
雲科大環境與安全衛生工程系教授郭昭吟表示，今年度環境教育系列課程整合七所環教場所，包含北港礫間汙水廠、黃金蝙蝠生態館、雲科大潔綠永續環保屋、農田水利環教園區、中科虎尾汙水廠、湖山水庫環教園區及晁陽綠能農場等，並感謝雲林國小、誠正國小、重興國小帶領學童深度參與環境教育，養成環保小尖兵。
全球因應科技業快速發展、氣候快速變遷，水資源大戰已難以避免，郭昭吟表示，接下來將與多所高中職合作推動高中生STEM學習計畫，導入虎尾中科園區汙水處理廠與企業場域，打造結合科學教育與永續實踐的「AI智慧河川巡守隊」。
謝淑亞表示，面對氣候變遷，沒有人可以是局外人，環境教育課題更顯重要，此次成果從國小到高中職、再到大學與企業的串聯，展現環境教育從基礎扎根、向社會擴散的具體成效。
