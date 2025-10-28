快訊

輝達選址生變？他曝北市府與新壽談判恐陷這風暴

Live／道奇藍鳥17局尚未分出勝負 大谷「雙響砲4長打4敬遠」

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

弘光科大成立亞太動物照顧中心 動物照護專業教育邁入新紀元

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
亞太動物照顧中心已配備動物專用血液檢驗系統、高精度病理切片掃描與影像分析設備，及專業寵物美容設備等先進儀器。圖／弘光科大提供
亞太動物照顧中心已配備動物專用血液檢驗系統、高精度病理切片掃描與影像分析設備，及專業寵物美容設備等先進儀器。圖／弘光科大提供

弘光科技大學今天成立亞太動物照顧中心，中心引進動物專用血液檢驗系統、高精度病理切片掃描與影像分析設備，及多項尖端設備，成為中部結合教學、研究與產學合作的重要基地，校長蘇弘毅表示，中心設立照護與寵美保健組，及動物檢驗與病理服務組，提供動物檢驗、病理判讀等專業服務。

校長蘇弘毅表示，弘光科技大學創校於護理專科，具有深厚的醫護教育背景，這對動物保健學程來說是獨特的優勢，動保系的特色，主要圍繞在跨領域專業、醫護背景結合以及實務致用等方面，培養學生在寵物產業中具備多元專業能力，包括動物健康照護、 寵物營養保健、 寵物美容與造型、 產業經營與行銷。

主任劉獻岳指出，動物照護已不僅是醫療行為，更是結合倫理、教育與社會責任的綜合性專業，亞太動物照顧中心目前「照護與寵美保健組」負責動物醫事助理與寵物美容專業訓練及考照認證；「動物檢驗與病理服務組」以技術服務為主，推動產學合作，則提供動物檢驗、病理判讀等專業服務，提升產業研發能量。

弘光科大並表示，目前中心已配備動物專用血液檢驗系統、高精度病理切片掃描與影像分析設備、動物照護模擬訓練平台及專業寵物美容設備等先進儀器，不僅支援臨床判讀與病理研究，更提供學生標準化的實務訓練環境。

動物 寵物 醫護

延伸閱讀

奇美食品為醫療體系送暖 「幸福生吐司」慰勞萬名醫護

用美食療癒醫護 奇美醫療體系獲贈1萬條生吐司

弘光科大校友楊淑卿獲星雲教育獎 以愛傳承學弟妹當榜樣

弘光科大與光田醫院研究術後加速康復療程 獲全國第一

相關新聞

二技統一入學測驗簡章公告 11月26日開放報名

115學年度二技統一入學測驗簡章今天公告，報名日期為今年11月26日至12月3日，考試時間為明年4月26日，二技統測包含...

無塵水泥攪拌機護職安 北科大團隊獲紅點設計獎

台北科技大學團隊設計「DP-Pro裝修師傅無塵水泥攪拌機」，降低吸入與接觸粉塵的風險，搭配人體工學握把及固定腳踏，讓裝修...

「肌貼」只有運動員使用？雲科大開課教從防護到放鬆

台灣邁入超高齡社會，越來越多高齡族群已養成運動習慣，但在運動防護與放鬆的意識仍有不足，雲林科技大學休閒運動研究所與產學處...

設計師現場演繹！萬能科大產學跨界髮型秀 助學生接軌美髮產業

萬能科技大學與美髮品牌跨界合作，今於校內盛大舉辦一場以「霧幕」為概念的聯合髮型秀，透過光影及色彩，現場由設計師即時妝髮造...

台科大學生開發區塊鏈「婚前協議」平台 圖形化介面輕鬆操作

用科技守護愛情與承諾，由台灣科技大學學生領銜的「寶寶沒關係」團隊，推出區塊鏈智能合約技術平台「鏈愛有保障」，致力於為伴侶...

弘光科大校友楊淑卿獲星雲教育獎 以愛傳承學弟妹當榜樣

弘光科技大學幼兒保育系校友、現任彰化縣湖北國小附設幼兒園主任楊淑卿，以深耕幼教29年的專業與愛心，今年榮獲「星雲教育獎」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。