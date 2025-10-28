弘光科大成立亞太動物照顧中心 動物照護專業教育邁入新紀元
弘光科技大學今天成立亞太動物照顧中心，中心引進動物專用血液檢驗系統、高精度病理切片掃描與影像分析設備，及多項尖端設備，成為中部結合教學、研究與產學合作的重要基地，校長蘇弘毅表示，中心設立照護與寵美保健組，及動物檢驗與病理服務組，提供動物檢驗、病理判讀等專業服務。
校長蘇弘毅表示，弘光科技大學創校於護理專科，具有深厚的醫護教育背景，這對動物保健學程來說是獨特的優勢，動保系的特色，主要圍繞在跨領域專業、醫護背景結合以及實務致用等方面，培養學生在寵物產業中具備多元專業能力，包括動物健康照護、 寵物營養保健、 寵物美容與造型、 產業經營與行銷。
主任劉獻岳指出，動物照護已不僅是醫療行為，更是結合倫理、教育與社會責任的綜合性專業，亞太動物照顧中心目前「照護與寵美保健組」負責動物醫事助理與寵物美容專業訓練及考照認證；「動物檢驗與病理服務組」以技術服務為主，推動產學合作，則提供動物檢驗、病理判讀等專業服務，提升產業研發能量。
弘光科大並表示，目前中心已配備動物專用血液檢驗系統、高精度病理切片掃描與影像分析設備、動物照護模擬訓練平台及專業寵物美容設備等先進儀器，不僅支援臨床判讀與病理研究，更提供學生標準化的實務訓練環境。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言