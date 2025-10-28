弘光科大成立亞太動物照顧中心 動物照護專業教育邁入新紀元

弘光科技大學今天成立亞太動物照顧中心，中心引進動物專用血液檢驗系統、高精度病理切片掃描與影像分析設備，及多項尖端設備，成為中部結合教學、研究與產學合作的重要基地，校長蘇弘毅表示，中心設立照護與寵美保健組，及動物檢驗與病理服務組，提供動物檢驗、病理判讀等專業服務。

校長蘇弘毅表示，弘光科技大學創校於護理專科，具有深厚的醫護教育背景，這對動物保健學程來說是獨特的優勢，動保系的特色，主要圍繞在跨領域專業、醫護背景結合以及實務致用等方面，培養學生在寵物產業中具備多元專業能力，包括動物健康照護、 寵物營養保健、 寵物美容與造型、 產業經營與行銷。

主任劉獻岳指出，動物照護已不僅是醫療行為，更是結合倫理、教育與社會責任的綜合性專業，亞太動物照顧中心目前「照護與寵美保健組」負責動物醫事助理與寵物美容專業訓練及考照認證；「動物檢驗與病理服務組」以技術服務為主，推動產學合作，則提供動物檢驗、病理判讀等專業服務，提升產業研發能量。

弘光科大並表示，目前中心已配備動物專用血液檢驗系統、高精度病理切片掃描與影像分析設備、動物照護模擬訓練平台及專業寵物美容設備等先進儀器，不僅支援臨床判讀與病理研究，更提供學生標準化的實務訓練環境。

