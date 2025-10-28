二技統一入學測驗簡章公告 11月26日開放報名

115學年度二技統一入學測驗簡章今天公告，報名日期為今年11月26日至12月3日，考試時間為明年4月26日，二技統測包含護理類和共同類，考生限擇一類別報考。

技專校院入學測驗中心基金會發布新聞稿指出，115學年度二技統一入學測驗簡章今天起在測驗中心網站（https://www.tcte.edu.tw）公告並開放下載，考生務必在報名期間內完成報名資料登錄，並於繳費期限內完成繳費手續，逾期概不受理。

115學年度二技統一入學測驗考試時間為明年4月26日，今年11月26日至12月3日受理網路報名。二技統測包含護理類和共同類，考生限擇一類別報考；考生若報考共同類，僅須考國文及英文，若報考護理類，則須考國文、英文、專業科目（一）、專業科目（二）共4科。

報名護理類的一般考生報名費為新台幣1000元，中低收入戶考生為400元，低收入戶考生全免；報名共同類的一般考生報名費為600元，中低收入戶考生為240元，低收入戶考生全免，繳費時間為今年11月26日至12月3日。

測驗中心提醒，二技統測考生一律安排在冷氣試場應試，冷氣溫度以設定於攝氏26至28度為原則，有個別需求考生須於報名時申請在非冷氣試場應試，報名截止後不得以任何理由變更試場。

