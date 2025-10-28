無塵水泥攪拌機護職安 北科大團隊獲紅點設計獎

台北科技大學團隊設計「DP-Pro裝修師傅無塵水泥攪拌機」，降低吸入與接觸粉塵的風險，搭配人體工學握把及固定腳踏，讓裝修師傅更安全、省力，獲德國紅點概念設計獎。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，德國紅點概念設計獎為全球設計界知名賽事，已有20年歷史，今年有來自20多國、上萬件作品參賽，最終700多件作品獲獎，頒獎典禮於日前在新加坡舉行，獲獎作品正於新加坡紅點設計博物館展出。

北科大工業設計系教師黃孟帆指導學生李祥耀與黃柏諺，共同設計「DP-Pro裝修師傅無塵水泥攪拌機」，榮獲2025年德國紅點概念設計獎。

團隊設計靈感源自對家人勞動職業傷害議題的關注，室內裝修師傅長期暴露於水泥粉塵中，容易引發肺部、眼部疾病，操作傳統攪拌機也容易造成肌肉與骨骼的負擔與傷害。

李祥耀和黃柏諺設計「DP-Pro裝修師傅無塵水泥攪拌機」，以封閉式攪拌結構有效過濾粉塵，降低吸入與接觸風險，並搭配人體工學握把及腳踏固定的友善設計，提升操作穩定性與舒適度，提供更安全和省力的使用體驗。

黃孟帆提到，DP-Pro不僅契合聯合國永續發展目標「健康與福祉」，更傳遞設計應平等關照每位專業工作者的理念；設計團隊正持續優化作品細節，期望未來投入實際應用，為室內裝修產業打造更安全、更健康的工作設備。

