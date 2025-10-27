「肌貼」只有運動員使用？雲科大開課教從防護到放鬆

台灣邁入超高齡社會，越來越多高齡族群已養成運動習慣，但在運動防護與放鬆的意識仍有不足，雲林科技大學休閒運動研究所與產學處今聯手舉辦「健康銀未來 × 運動防護與放鬆工作坊」，聚焦高齡族群的運動安全與身體照護議題，吸引校內師生與銀髮族健康促進夥伴參與，現場交流氣氛熱絡。

休閒運動研究所老師蘇維杉表示，工作坊以「從防護到放鬆」為主軸，結合理論講授與實務操作，內容包含運動傷害預防、肌內效貼布應用與肌筋膜放鬆練習。

他表示，許多民眾雖常聽聞「肌內效貼布」，卻不了解其實際功效與貼敷原理，甚至誤以為僅為運動員使用。講師在課程中細心示範如何依照肌肉走向進行貼紮，讓參與者親身體驗肌肉支撐與放鬆效果，了解貼布如何協助減輕肌肉緊繃、促進血液循環，並提升日常運動安全。

一名學員表示，她自身曾在復健科貼過「肌內效貼布」，一處部位收費500元，「好貴」，上課學習貼紮方式，未來運動前後都可自行貼紮防護或放鬆，感覺省下不少。

雲科大產學長張岑瑤指出，許多銀髮族雖熱愛運動，卻缺乏正確的防護觀念，透過此次課程可讓健康促進夥伴協助他們培養自我照護與運動防護能力，正如學校建構「智慧樂齡健康促進中心」的目的，盼能提供銀髮族安心學習與健康推廣的友善環境推動運動防護知識普及化。

