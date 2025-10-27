快訊

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

「粉盒大王」之子陳屍豪宅 現場白粉初驗K他命反應

獨／「SOGO敦化館」大復活！皇翔豪宅改建案延後 擬招新房客

設計師現場演繹！萬能科大產學跨界髮型秀 助學生接軌美髮產業

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
萬能科技大學與美髮品牌Sunkissed Pace跨界合作，於校內盛大舉辦聯合髮型秀，以「霧幕」為概念發想，並用光與色彩詮釋美髮風格創造。記者周嘉茹／攝影
萬能科技大學與美髮品牌Sunkissed Pace跨界合作，於校內盛大舉辦聯合髮型秀，以「霧幕」為概念發想，並用光與色彩詮釋美髮風格創造。記者周嘉茹／攝影

萬能科技大學與美髮品牌跨界合作，今於校內盛大舉辦一場以「霧幕」為概念的聯合髮型秀，透過光影及色彩，現場由設計師即時妝髮造型，色彩迷幻絢麗。策展人萬能科大副教授陳育睿強調，希望能藉此深化產學連結，讓今前來觀秀的全台各地高中生與校內學生看見美髮藝術。

萬能科技大學今與美髮品牌Sunkissed Pace首次跨界合作，於校內盛大舉辦聯合髮型秀，以「霧幕」為概念發想，並用光與色彩詮釋美髮風格創造，四大風格主題包括「晨霧之間」、「暮影濛光」、「霧光序曲」及「界霧之境」；現場以3位模特兒坐在舞台，並由設計師現場做髮型造型，氣氛相當飄渺且絢麗。

髮型秀策展人、萬能科大時尚系副教授陳育睿指出，他從事美髮產業將近40年，這次會和SP沙龍做連結，除了透過美髮廠商介紹，更有萬能科大的畢業生在團隊服務，因此希望能藉此讓學生更了解美髮產業，其實是一個可以很快樂、很開心且很好玩的。

陳育睿表示，這次髮型秀與業界合作，讓學生可以與業界結合，未來更希望可以達成產學合作、校外實習的目標，今天更邀請全台各地高中相關科系學生到校內觀秀，促進學校交流，包括校外、萬能科大學生共將近500人參與，整場秀花費8個月時間準備，透過裝置藝術及美容妝髮的呈現，讓學生們從不同創作中更加了解美髮。

萬能科大表示，本次髮型秀由Sunkissed Pace專業設計團隊與萬能科技大學時尚造型相關科系學生共同策劃，融合潮流元素、妝容及服裝，整體造型與舞美設計藝術呈現12款象徵時尚與潮流，並且融入日常生活的髮型創作，從自我突破的造型作品中傳達品牌對美與自信的堅持。

Sunkissed Pace創辦人則說，希望透過這場秀，讓更多年輕人看見美髮不只是在沙龍服務，而是一門能傳遞情感與態度的藝術，希望學生在學習髮型設計時，能將美髮視為一種語言，讓每個人用不同風格，說出自己想成為的樣子。

萬能科技大學與美髮品牌跨界合作，今於校內盛大舉辦一場以「霧幕」為概念的聯合髮型秀，透過光影及色彩，現場由設計師即時妝髮造型，色彩迷幻絢麗。記者周嘉茹／攝影
萬能科技大學與美髮品牌跨界合作，今於校內盛大舉辦一場以「霧幕」為概念的聯合髮型秀，透過光影及色彩，現場由設計師即時妝髮造型，色彩迷幻絢麗。記者周嘉茹／攝影
萬能科技大學與美髮品牌跨界合作，今於校內盛大舉辦一場以「霧幕」為概念的聯合髮型秀，透過光影及色彩，現場由設計師即時妝髮造型，色彩迷幻絢麗。記者周嘉茹／攝影
萬能科技大學與美髮品牌跨界合作，今於校內盛大舉辦一場以「霧幕」為概念的聯合髮型秀，透過光影及色彩，現場由設計師即時妝髮造型，色彩迷幻絢麗。記者周嘉茹／攝影
萬能科技大學與美髮品牌跨界合作，今於校內盛大舉辦一場以「霧幕」為概念的聯合髮型秀，透過光影及色彩，現場由設計師即時妝髮造型，色彩迷幻絢麗。記者周嘉茹／攝影
萬能科技大學與美髮品牌跨界合作，今於校內盛大舉辦一場以「霧幕」為概念的聯合髮型秀，透過光影及色彩，現場由設計師即時妝髮造型，色彩迷幻絢麗。記者周嘉茹／攝影

髮型 設計師

延伸閱讀

驚豔還是吃老本？大長今回歸變時尚女帝！李英愛高訂造型攻佔封面，優雅回憶殺

看起來像「中國老女人」？賽琳娜「雙頰凹陷」引熱議 粉絲氣回：其他造型明明很美

嬸味擋不住！楊冪「超仙長髮綁成羊毛捲丸子頭」一出鏡變花媽 被髮型害慘美貌瞬間蒸發

賴銘偉一首〈沒出息〉翻紅！髮型神似王世堅　尾牙邀約爆炸進帳300萬

相關新聞

設計師現場演繹！萬能科大產學跨界髮型秀 助學生接軌美髮產業

萬能科技大學與美髮品牌跨界合作，今於校內盛大舉辦一場以「霧幕」為概念的聯合髮型秀，透過光影及色彩，現場由設計師即時妝髮造...

台科大學生開發區塊鏈「婚前協議」平台 圖形化介面輕鬆操作

用科技守護愛情與承諾，由台灣科技大學學生領銜的「寶寶沒關係」團隊，推出區塊鏈智能合約技術平台「鏈愛有保障」，致力於為伴侶...

弘光科大校友楊淑卿獲星雲教育獎 以愛傳承學弟妹當榜樣

弘光科技大學幼兒保育系校友、現任彰化縣湖北國小附設幼兒園主任楊淑卿，以深耕幼教29年的專業與愛心，今年榮獲「星雲教育獎」...

新北開明高職轉型全國首例 少子化退場變身長照法人

因應少子化衝擊，新北市私立開明工商今年2月正式獲准轉型為「開明長照財團法人」，未來將在原校址設立住宿式長照機構，整合日照...

少子化衝擊找出路！開明工商變身長照法人...掀私校求生新路

面對少子化浪潮，私校經營困難浮上檯面。新北市私立開明工商今年2月完成法人轉型，更名為「開明長照財團法人」，並規畫於202...

光隆家商將轉型長照場域！70周年校慶故事多 媽媽重穿校服帶女兒返校

基隆市光隆家商明年退場，教學園地將轉型社福場域。校園中的「聖哲樓」開辦日間照顧中心已定案，預計今年底營運。學生董事會已著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。