設計師現場演繹！萬能科大產學跨界髮型秀 助學生接軌美髮產業

萬能科技大學今與美髮品牌Sunkissed Pace首次跨界合作，於校內盛大舉辦聯合髮型秀，以「霧幕」為概念發想，並用光與色彩詮釋美髮風格創造，四大風格主題包括「晨霧之間」、「暮影濛光」、「霧光序曲」及「界霧之境」；現場以3位模特兒坐在舞台，並由設計師現場做髮型造型，氣氛相當飄渺且絢麗。

髮型秀策展人、萬能科大時尚系副教授陳育睿指出，他從事美髮產業將近40年，這次會和SP沙龍做連結，除了透過美髮廠商介紹，更有萬能科大的畢業生在團隊服務，因此希望能藉此讓學生更了解美髮產業，其實是一個可以很快樂、很開心且很好玩的。

陳育睿表示，這次髮型秀與業界合作，讓學生可以與業界結合，未來更希望可以達成產學合作、校外實習的目標，今天更邀請全台各地高中相關科系學生到校內觀秀，促進學校交流，包括校外、萬能科大學生共將近500人參與，整場秀花費8個月時間準備，透過裝置藝術及美容妝髮的呈現，讓學生們從不同創作中更加了解美髮。

萬能科大表示，本次髮型秀由Sunkissed Pace專業設計團隊與萬能科技大學時尚造型相關科系學生共同策劃，融合潮流元素、妝容及服裝，整體造型與舞美設計藝術呈現12款象徵時尚與潮流，並且融入日常生活的髮型創作，從自我突破的造型作品中傳達品牌對美與自信的堅持。

Sunkissed Pace創辦人則說，希望透過這場秀，讓更多年輕人看見美髮不只是在沙龍服務，而是一門能傳遞情感與態度的藝術，希望學生在學習髮型設計時，能將美髮視為一種語言，讓每個人用不同風格，說出自己想成為的樣子。

