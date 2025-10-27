台科大學生開發區塊鏈「婚前協議」平台 圖形化介面輕鬆操作

用科技守護愛情與承諾，由台灣科技大學學生領銜的「寶寶沒關係」團隊，推出區塊鏈智能合約技術平台「鏈愛有保障」，致力於為伴侶打造公平、透明且具法律效力的財產協議機制。台科大指出，透過科技手段進行情感制度的創新，「鏈愛有保障」不僅開啟區塊鏈應用的新領域，也體現新世代青年對於婚姻價值與數位治理的全新詮釋。

「寶寶沒關係」團隊於2025年3月成立，初始成員包括台科大資訊工程系二年級學生王鈺晴、三年級的楊鈞安、北商大財金系三年級王皓萱、台科大資訊工程系學分班學生林廷胤與商業設計系葉書涵，成員各自擁有技術、金融與設計等多元背景。

其中，王鈺晴曾於2024年榮獲「GiCS尋找資安女婕思」比賽優勝，長期關注資訊安全與社會議題。她指出，目前社會大眾對於婚前協議普遍仍持保留態度，加上現行合約多仰賴紙本及傳統司法體系，一旦發生爭議，處理流程往往冗長且費時費力，數位化與智慧化的解決方案，將能有效提升協議執行效率與當事人信賴感。

台科大指出，「鏈愛有保障」是一套專為伴侶財產權益分配所設計的智能合約服務平台，即便使用者無技術背景，也可透過圖形化介面輕鬆操作，無須接觸複雜的程式碼，即可完成協議設定與上鏈簽署。平台強調「無痛使用」，讓雙方在建立共識時，省去繁複的法律程序。

該平台運用區塊鏈去中心化、不可竄改、高透明度與自動執行能力等特性，確保每份合約的絕對效力與完整性，合約於協議簽署時即建立動態履約保障機制，若後續出現爭議，系統將啟動「社群陪審仲裁機制」，由經過信任機制篩選的仲裁陪審員進行裁決，後依仲裁結果自動完成履約，確保整體過程的效率與公正性。

楊鈞安補充，「鏈愛有保障」平台上的合約內容，需簽署具法律效力的「仲裁合意條款」，並上傳至分散式檔案系統（IPFS）儲存，其檔案Hash上鏈以供查證。這樣的設計，不僅保障合約內容無法竄改，也具備法律上可溯及佐證功能，對雙方皆是強而有力的保護。

目前「鏈愛有保障」仍處於開發與市場測試階段，今年已拿下「數位金融新藍圖：Web3與生成式AI創新創業競賽」冠軍。王鈺晴強調，「鏈愛有保障」並非僅為了處理衝突時的資產爭議，更希望透過事前誠實溝通與數位合約機制，促進伴侶間信任與穩定關係。

