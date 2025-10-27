弘光科大校友楊淑卿獲星雲教育獎 以愛傳承學弟妹當榜樣

弘光科技大學幼兒保育系校友、現任彰化縣湖北國小附設幼兒園主任楊淑卿，以深耕幼教29年的專業與愛心，今年榮獲「星雲教育獎」。她曾兩度獲教育部教學卓越獎及教育部師鐸獎，以行動推動「感恩、生活自理與品性教育」的幼教理念，師長以她為榮，盼學弟妹以其為榜樣。

湖北國小附設幼兒園的同事在星雲教育獎影片中肯定說，主任楊淑卿用生命感動生命，願意做別人不願意做的事，像費心苦勸有早期療育需求的幼兒家長讓孩子及早接受早療、從餐桌及空間一一著手推動美感教育；家長更感謝她，用愛包容有分離焦慮初入園哭了一個月的兒子，讓兒子喜歡上學。

楊淑卿表示，踏入幼教領域29年以來，一路上感謝許多人的支持與陪伴。一路提攜的教授們開啟了幼教的視野，給予許多不同於其他人的經驗與歷練，參與中央政府政策研究、私立幼稚園的教學與經營、公立幼兒園的教學與發展，在學術研究與教學實務奠定了紮實的基礎。

楊淑卿感謝學校一起共同打拼的伙伴們，一同追求優質的目標，建立理想中的幼兒園。自己不是出身優渥家庭，但因為接受到好的教育，更能認同教育及愛是翻轉困境的關鍵。她勉勵學妹、學弟，幼教為教育的基礎，為了讓孩子有好的教育，幼教老師必須不斷地去成長與接受挑戰。

弘光科大幼兒保育系顧問楊金寶表示，校友楊淑卿民國85年念弘光科大幼保科二專畢業後，繼續升學念國立台北護理學院嬰幼兒保育學系，就業後，再進修台灣師範大學健康促進與衛生教育研究所。曾擔任教育部專業發展輔導員、教育部社群課綱帶領人、衛福部健康促進地訪輔導員、美感扎根計劃社群帶領人、彰化縣幼教輔導團兼任輔導員、幼兒園基礎評鑑評鑑委員。

校友楊淑卿民國103年榮獲SUPER教師獎及特殊優良教師，104年、107年二度獲得教育部教學卓越獎，108年更榮獲教育部師鐸獎。

