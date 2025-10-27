快訊

AI假醫師影片流竄！別讓「假健康資訊」害了真性命 專家授3招防範

「粉盒大王」兒9億CEO與美甲師陳屍家中 臉書穩交女友非同一人

金市、股市上演狂歡盛宴 背後竟是FOMO作祟

弘光科大校友楊淑卿獲星雲教育獎 以愛傳承學弟妹當榜樣

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大幼保系校友今年榮獲「星雲教育獎」，上台領獎致詞。圖／弘光科大提供
弘光科大幼保系校友今年榮獲「星雲教育獎」，上台領獎致詞。圖／弘光科大提供

弘光科技大學幼兒保育系校友、現任彰化縣湖北國小附設幼兒園主任楊淑卿，以深耕幼教29年的專業與愛心，今年榮獲「星雲教育獎」。她曾兩度獲教育部教學卓越獎及教育部師鐸獎，以行動推動「感恩、生活自理與品性教育」的幼教理念，師長以她為榮，盼學弟妹以其為榜樣。

湖北國小附設幼兒園的同事在星雲教育獎影片中肯定說，主任楊淑卿用生命感動生命，願意做別人不願意做的事，像費心苦勸有早期療育需求的幼兒家長讓孩子及早接受早療、從餐桌及空間一一著手推動美感教育；家長更感謝她，用愛包容有分離焦慮初入園哭了一個月的兒子，讓兒子喜歡上學。

楊淑卿表示，踏入幼教領域29年以來，一路上感謝許多人的支持與陪伴。一路提攜的教授們開啟了幼教的視野，給予許多不同於其他人的經驗與歷練，參與中央政府政策研究、私立幼稚園的教學與經營、公立幼兒園的教學與發展，在學術研究與教學實務奠定了紮實的基礎。

楊淑卿感謝學校一起共同打拼的伙伴們，一同追求優質的目標，建立理想中的幼兒園。自己不是出身優渥家庭，但因為接受到好的教育，更能認同教育及愛是翻轉困境的關鍵。她勉勵學妹、學弟，幼教為教育的基礎，為了讓孩子有好的教育，幼教老師必須不斷地去成長與接受挑戰。

弘光科大幼兒保育系顧問楊金寶表示，校友楊淑卿民國85年念弘光科大幼保科二專畢業後，繼續升學念國立台北護理學院嬰幼兒保育學系，就業後，再進修台灣師範大學健康促進與衛生教育研究所。曾擔任教育部專業發展輔導員、教育部社群課綱帶領人、衛福部健康促進地訪輔導員、美感扎根計劃社群帶領人、彰化縣幼教輔導團兼任輔導員、幼兒園基礎評鑑評鑑委員。

校友楊淑卿民國103年榮獲SUPER教師獎及特殊優良教師，104年、107年二度獲得教育部教學卓越獎，108年更榮獲教育部師鐸獎。

幼教 教育部 幼兒園

延伸閱讀

文化大學傳系所整併潮 校方：目前無新決議

少子化衝擊找出路！開明工商變身長照法人...掀私校求生新路

獲逾7成同意票過關 李蔡彥成功續任政大校長

因應疑似非洲豬瘟疫情 教育部關心營養午餐供應

相關新聞

新北開明高職轉型全國首例 少子化退場變身長照法人

因應少子化衝擊，新北市私立開明工商今年2月正式獲准轉型為「開明長照財團法人」，未來將在原校址設立住宿式長照機構，整合日照...

少子化衝擊找出路！開明工商變身長照法人...掀私校求生新路

面對少子化浪潮，私校經營困難浮上檯面。新北市私立開明工商今年2月完成法人轉型，更名為「開明長照財團法人」，並規畫於202...

光隆家商將轉型長照場域！70周年校慶故事多 媽媽重穿校服帶女兒返校

基隆市光隆家商明年退場，教學園地將轉型社福場域。校園中的「聖哲樓」開辦日間照顧中心已定案，預計今年底營運。學生董事會已著...

弘光科大校友楊淑卿獲星雲教育獎 以愛傳承學弟妹當榜樣

弘光科技大學幼兒保育系校友、現任彰化縣湖北國小附設幼兒園主任楊淑卿，以深耕幼教29年的專業與愛心，今年榮獲「星雲教育獎」...

北科大創新技術博覽會9作品全數獲獎 創歷年最佳紀錄

國立台北科技大學師生團隊參與「2025年台灣創新技術博覽會」，報名九件專利作品全數獲獎，從上千件技術中脫穎而出，囊括金牌...

台科大發表輕量化電動賽車 12月挑戰澳洲聯賽

台科大方程式賽車隊推出第二代電動賽車，車體結構、動力系統與懸吊設計全面升級，大幅提升操控性能與穩定性，車隊12月將出征F...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。