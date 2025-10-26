新北開明高職轉型全國首例 少子化退場變身長照法人

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市私立開明工商今年2月正式獲准轉型為「開明長照財團法人」，未來將在原校址設立住宿式長照機構。記者張策／攝影
因應少子化衝擊，新北市私立開明工商今年2月正式獲准轉型為「開明長照財團法人」，未來將在原校址設立住宿式長照機構，整合日照中心、團體家屋等多元照護服務。這是全國第一件高中職學校法人轉型為長照機構法人的案例，也被新北市教育局視為「退場不等於終結」的實踐典範。

開明高職創校於民國53年，曾為中永和地區重要的技職教育基地，但近年招生困難，學校與董事會於111年啟動停招、停辦與轉型作業，並於114年2月5日獲市府核准，改制為長照法人，走向教育資產社會化之路。校方表示，未來將先設立社區型團體家屋，服務失智長者，再逐步推動住宿型長照機構，並導入新興照護技術與設備。

開明表示，轉型並非單純捨棄教育，而是以另一種形式延續教育使命。透過長照人才培訓與社區活動空間的規劃，將校地活化為公共服務基地，回應新北市快速高齡化所帶來的照顧需求。「教育不會消失，只是轉化成另一種服務與關懷。」

新北市教育局指出，自108年起即啟動開明高職轉型的輔導機制，委託台師大專業團隊從招生、師資、財務與校務等面向協助盤整，並結合社會局與衛生局跨局審查轉型可行性。教育局強調，評估轉型時除法規符合性外，更重視是否能補足新北市在地長照服務缺口，並具備穩定財務與永續經營計畫。

「開明採取『先日照、後住宿』的分段模式，是穩健推動的重要策略。」教育局表示，目前日照中心已先行啟動，住宿型機構則仍須依衛生局審核，整體轉型進程持續由三局共同監督，確保公益性與專業性並重。

除個案推動外，教育局亦著手制度建構。去年率全國之先發布「私立高級中等學校永續發展指引」，提供轉型、改辦、合併等多元發展路徑，原則為「保障學生權益、活化教育資源、回應社會需求」，盼協助私校面對少子化挑戰時不致走入資源浪費或草率退場。

目前除開明高職轉型為長照法人外，另有清傳高商申請改辦為終身教育學習中心，教育局表示將持續盤點潛在轉型學校，視其條件與需求提供必要協助。

