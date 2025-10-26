快訊

非洲豬瘟啟動二階作戰！卓榮泰宣布延長禁運、廚餘再10天

示警非洲豬瘟？彰化南瑤宮「六畜籤」小凶 即已預告畜牧業風險

MLB／神！山本由伸連2場完投勝寫24年紀錄 道奇扳平戰局

少子化衝擊找出路！開明工商變身長照法人...掀私校求生新路

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市私立開明工商今年2月完成法人轉型，更名為「開明長照財團法人」，並規畫於2028年在原址設立住宿型長照機構。記者張策／攝影
新北市私立開明工商今年2月完成法人轉型，更名為「開明長照財團法人」，並規畫於2028年在原址設立住宿型長照機構。記者張策／攝影

面對少子化浪潮，私校經營困難浮上檯面。新北市私立開明工商今年2月完成法人轉型，更名為「開明長照財團法人」，並規畫於2028年在原址設立住宿型長照機構，整合日照與團體家屋等多元照護服務。這是全國首例高中職學校法人轉型為長照機構法人的案例，也反映私校正尋求結合高齡社會需求的永續出路。

教育部過去針對大專校院曾祭出退場與轉型機制，但成效有限。台北大學社工系教授曾敏傑指出，早在2014年前後已有多所大學陸續停辦，當時就應積極啟動轉型機制，「但真正成功的案例幾乎沒有，全台只有一所南部學校被企業併購的案子，看起來相對穩定。」

他分析，大學轉型失敗的困境，與高中職未來將面臨的挑戰類似，核心問題在於制度設計與法規銜接。「教育部雖有訂出辦法供學校提前評估，但時效普遍太短，一間學校要轉型需要內部共識、董事會協調、法令審查等冗長程序，但給的時間根本不夠。」若無法如期完成，最終往往只能將校地捐給地方政府，或遭國立學校收編，失去自主性。

轉型牽涉跨部會法令整合也是一大挑戰。曾敏傑表示，從教育部體系轉入衛福部規管，程序繁瑣，學校無法僅憑一紙公文完成身分切換，「老師不能直接當照服員，整體團隊得重建，還要評估市場、人力、在地需求，這些都是關卡。」

他呼籲，面對高中職轉型的趨勢，應吸取大學端失敗的經驗，教育部需拉長轉型時效，協助學校穩健推進，並重新檢討法規彈性，「如果學校最後只是被地方政府接收，對社會並沒有產生實質幫助，那這樣的轉型就失去了意義。」

新北市議員黃心華則認為，開明高職的轉型不僅展現危機中的轉機，也補足社福政策所需能量，「高齡社會已然到來，學校若能結合照護資源，延續教育精神，是可供其他私校學習的示範模式。」他建議市府建立完善的私校轉型輔導機制，從制度面協助學校走出困局，為城市注入更多公共價值。

新北市議員陳乃瑜也指出，長照服務不應僅侷限於住宿型機構，更應擴展基層照顧網絡，如日照中心、銀髮學苑等形式靈活、空間需求不大的在地照顧場域，對家庭幫助更大。她強調，新北市在日照佈建上尚有落差，「相較台北市12區皆設公有日照中心，新北還未全面佈建，像大新店區長輩要往返相當不便。」

她肯定開明工商的投入，但也提醒市府應強化基礎照顧量能，「日照可以延緩老化、舒緩家庭壓力，也是女性重返職場與減少對外籍看護依賴的重要助力。」她建議應以日照中心作為長照體系的前端入口，讓公共照護更具可近性與可負擔性。

長照

延伸閱讀

光隆家商將轉型長照場域！70周年校慶故事多 媽媽重穿校服帶女兒返校

保時捷上季虧11億美元 反映電動車轉型放緩、美提高關稅、在陸銷售不佳影響

綠提案廢中正紀念堂 挨轟打假球

私校外師酒後打人…被逮嗆「沒造成傷害」提審 法官：逮捕無虞

相關新聞

新北開明高職轉型全國首例 少子化退場變身長照法人

因應少子化衝擊，新北市私立開明工商今年2月正式獲准轉型為「開明長照財團法人」，未來將在原校址設立住宿式長照機構，整合日照...

少子化衝擊找出路！開明工商變身長照法人...掀私校求生新路

面對少子化浪潮，私校經營困難浮上檯面。新北市私立開明工商今年2月完成法人轉型，更名為「開明長照財團法人」，並規畫於202...

光隆家商將轉型長照場域！70周年校慶故事多 媽媽重穿校服帶女兒返校

基隆市光隆家商明年退場，教學園地將轉型社福場域。校園中的「聖哲樓」開辦日間照顧中心已定案，預計今年底營運。學生董事會已著...

北科大創新技術博覽會9作品全數獲獎 創歷年最佳紀錄

國立台北科技大學師生團隊參與「2025年台灣創新技術博覽會」，報名九件專利作品全數獲獎，從上千件技術中脫穎而出，囊括金牌...

台科大發表輕量化電動賽車 12月挑戰澳洲聯賽

台科大方程式賽車隊推出第二代電動賽車，車體結構、動力系統與懸吊設計全面升級，大幅提升操控性能與穩定性，車隊12月將出征F...

台科大發表輕量化電動方程式賽車 自製技術迎戰12月澳洲聯賽

近年各大專校院熱衷打造方程式賽車，國立台灣科技大學日前舉行新車發表會，推出第二代電動賽車LEOPARD 02，車體結構、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。