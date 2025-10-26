少子化衝擊找出路！開明工商變身長照法人...掀私校求生新路
面對少子化浪潮，私校經營困難浮上檯面。新北市私立開明工商今年2月完成法人轉型，更名為「開明長照財團法人」，並規畫於2028年在原址設立住宿型長照機構，整合日照與團體家屋等多元照護服務。這是全國首例高中職學校法人轉型為長照機構法人的案例，也反映私校正尋求結合高齡社會需求的永續出路。
教育部過去針對大專校院曾祭出退場與轉型機制，但成效有限。台北大學社工系教授曾敏傑指出，早在2014年前後已有多所大學陸續停辦，當時就應積極啟動轉型機制，「但真正成功的案例幾乎沒有，全台只有一所南部學校被企業併購的案子，看起來相對穩定。」
他分析，大學轉型失敗的困境，與高中職未來將面臨的挑戰類似，核心問題在於制度設計與法規銜接。「教育部雖有訂出辦法供學校提前評估，但時效普遍太短，一間學校要轉型需要內部共識、董事會協調、法令審查等冗長程序，但給的時間根本不夠。」若無法如期完成，最終往往只能將校地捐給地方政府，或遭國立學校收編，失去自主性。
轉型牽涉跨部會法令整合也是一大挑戰。曾敏傑表示，從教育部體系轉入衛福部規管，程序繁瑣，學校無法僅憑一紙公文完成身分切換，「老師不能直接當照服員，整體團隊得重建，還要評估市場、人力、在地需求，這些都是關卡。」
他呼籲，面對高中職轉型的趨勢，應吸取大學端失敗的經驗，教育部需拉長轉型時效，協助學校穩健推進，並重新檢討法規彈性，「如果學校最後只是被地方政府接收，對社會並沒有產生實質幫助，那這樣的轉型就失去了意義。」
新北市議員黃心華則認為，開明高職的轉型不僅展現危機中的轉機，也補足社福政策所需能量，「高齡社會已然到來，學校若能結合照護資源，延續教育精神，是可供其他私校學習的示範模式。」他建議市府建立完善的私校轉型輔導機制，從制度面協助學校走出困局，為城市注入更多公共價值。
新北市議員陳乃瑜也指出，長照服務不應僅侷限於住宿型機構，更應擴展基層照顧網絡，如日照中心、銀髮學苑等形式靈活、空間需求不大的在地照顧場域，對家庭幫助更大。她強調，新北市在日照佈建上尚有落差，「相較台北市12區皆設公有日照中心，新北還未全面佈建，像大新店區長輩要往返相當不便。」
她肯定開明工商的投入，但也提醒市府應強化基礎照顧量能，「日照可以延緩老化、舒緩家庭壓力，也是女性重返職場與減少對外籍看護依賴的重要助力。」她建議應以日照中心作為長照體系的前端入口，讓公共照護更具可近性與可負擔性。
