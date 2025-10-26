快訊

光隆家商將轉型長照場域！70周年校慶故事多 媽媽重穿校服帶女兒返校

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市光隆家商今年舉辦創校70周年校慶，兩名已當媽媽的校友穿著特地再買的校服，帶著女兒回學校。圖／光隆家商提供
基隆市光隆家商今年舉辦創校70周年校慶，兩名已當媽媽的校友穿著特地再買的校服，帶著女兒回學校。圖／光隆家商提供

基隆市光隆家商明年退場，教學園地將轉型社福場域。校園中的「聖哲樓」開辦日間照顧中心已定案，預計今年底營運。學生董事會已著手申請轉型長照社會福利事業，整體校園布建住宿型長照機構，力拚3年內通過審查。

光隆校史可追溯到日據時期，日籍人士石坂莊作1903年在「龍王廟」成立的基隆夜學會，1937年校名改成基隆商工專修學校。二戰結束國民政府來台後，校方組織董事會報准立案，1948年改稱光隆中級商業職業補習學校，首見「光隆」校名。

基隆經營礦業的顏家1955年捐資興學，創設私立光隆商業職業學校。因為在商科之外，陸續開辦美容、幼兒保育、室內設計科，校名改為光隆高級家事商業職業學校，後來又增設資料處理科、應用日文科等科，極盛時期學生超過3000人。

光隆家商校長陳余各說，受到少子化的衝擊，私校招生更形困難。教育部國校署去年四月底核准光隆停止招生，目前校內僅剩幼保、美容、電子商務和進修部資料處理科共五十四名學生。董事會去年向國教署提出停辦計畫，今年7月獲審核通過，學校確定將在明年七月底退場。

雖然即將「熄燈」，光隆家商仍提出高職優質化等專案，爭取到國教署補助。教務主任董婉盈表示，最後一屆畢業生「比賽照比」，學生學習權益不打折。現在老師在周休2日們仍陪著學生練習，爭取佳績。

今年是光隆家商創校70周年，因為明年就要走入歷史，今年4月12日的校慶活動，校友在歡樂中帶著不捨心情。兩名已當媽媽的校友穿著特地再買的校服，帶著女兒回學校。更有一名男校友還留著制服，因已發福有點緊繃，仍決定再穿一次。學校以前有3胞胎，當天也回校園重溫青春歲月。

光隆家商有兩棟主要建物名為學淵樓、聖哲樓，目前師生只使用學淵樓的樓上教室。校方在停招前就推動活化校舍方案，規畫出租學淵樓的一樓和聖哲樓，挹注財務。

慈濟基金會已與光隆學校簽約，計畫在聖哲樓成立可服務48人的社區式日照中心。基隆市衛生局今年一月核准籌備，慈濟光隆日照中心預計今年底前營運。申設銀髮健身俱樂部也已送件，目前待中央審查核定中。

據了解，光隆董事會近年執行停招、停辦行政作業，並提出優於法規離退職方案，隨著學生數減少，分批資遣老師和行政人員，等至所有師生都離校後，校園整體規畫轉型社會福利事業使用，布建住宿式長照機構。

教育部今年7月核准光隆家商這學年結束後停辦，依規定要在3年內完成轉型行政作業，董事會持續作業中。

基隆市衛生局長張賢政說，以基隆市目前的高齡人口及失能人口估算，需要住宿式長照機構床位數估計約3300床，尚缺約1400床。未來隨著快速高齡化，長照床位需求會更多，衛生局積極推動多元服務資源布建。

張賢政表示，光隆校園已規畫設立日照中心、銀髮健身俱樂部，另將規畫包括長照C據點及住宿式機構等不同類型長照機構，兼顧健康、亞健康、失能者的需要。期待這處社福場域，後續還能發展出兒童、青少年等各年齡服務，成為全齡、共融的園區。

光隆家商所在地、基隆市信義區選出的市議員何淑萍說，受到少子化導致每年新生人數減少，加上基隆國中畢業生會升學雙北的高中職，導致基隆的私校辦學更加困難。許多人不樂見學校退場，但基隆市民逐步高齡化，得知光隆校園將變身長照園區，又令人很期待。

何淑萍表示，光隆家商位在市區，交通很便利。光隆校園開辦長照機，相隔100多公尺就是衛生福利部基隆醫院，能讓對長者的照護更周全，長者和子女都會更安心。她很樂見光隆家商從培育基隆下一代的園地，轉型成照顧老人家的據點。

基隆市光隆家商今年舉辦創校70周年校慶，當年同校的三胞胎，回至校園重溫青春歲月。圖／光隆家商提供
基隆市光隆家商今年舉辦創校70周年校慶，當年同校的三胞胎，回至校園重溫青春歲月。圖／光隆家商提供
基隆市光隆家商在創校70周年校慶，陳列歷屆學生畢業紀念冊，校友翻閱勾起不少回憶。圖／光隆家商提供
基隆市光隆家商在創校70周年校慶，陳列歷屆學生畢業紀念冊，校友翻閱勾起不少回憶。圖／光隆家商提供
基隆市光隆家商明年退場，校園紅色外牆的「聖哲樓」將開辦日間照顧中心，整體校園會布建住宿型長照機構。記者邱瑞杰／攝影
基隆市光隆家商明年退場，校園紅色外牆的「聖哲樓」將開辦日間照顧中心，整體校園會布建住宿型長照機構。記者邱瑞杰／攝影
基隆市光隆家商明年退場，校園中的「聖哲樓」將開辦日間照顧中心，預計今年底前營運。記者邱瑞杰／攝影
基隆市光隆家商明年退場，校園中的「聖哲樓」將開辦日間照顧中心，預計今年底前營運。記者邱瑞杰／攝影
基隆市光隆家商在創校70周年校慶，陳列歷屆學生畢業紀念冊，校友翻閱勾起不少回憶。圖／光隆家商提供
基隆市光隆家商在創校70周年校慶，陳列歷屆學生畢業紀念冊，校友翻閱勾起不少回憶。圖／光隆家商提供

