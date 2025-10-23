快訊

北科大創新技術博覽會9作品全數獲獎 創歷年最佳紀錄

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台北科技大學師生團隊參與「2025年台灣創新技術博覽會」，報名九件專利作品全數獲獎。圖／北科大提供
國立台北科技大學師生團隊參與「2025年台灣創新技術博覽會」，報名九件專利作品全數獲獎。圖／北科大提供

國立台北科技大學師生團隊參與「2025年台灣創新技術博覽會」，報名九件專利作品全數獲獎，從上千件技術中脫穎而出，囊括金牌獎四件、銀牌獎三件、銅牌獎一件及企業特別獎一件等9項大獎，創下歷來最佳紀錄。

北科大產學長黃聲東表示，今年4件金牌專利涵蓋AI光學量測、醫療影像與雷達檢測等前沿技術。製科所教授何昭慶的「預測關鍵尺寸訓練方法與光學量測系統」榮獲金牌獎，利用創新的聯合訓練深度學習網路，結合前向與反算網路，大幅提升預測精度，將光譜預測時間從50分鐘縮短至0.01秒，準確率達96.99%，可應用於先進半導體製程矽穿孔（TSV）尺寸預測。

黃聲東也指出，資工系特聘教授陳彥霖的「內視鏡測距方法及內視鏡系統」同樣榮獲金牌，其運用深度學習結合影像分割與單目深度估測模型，可於內視鏡影像中自動推算病灶尺寸，量測精度達毫米級，並能於邊緣裝置即時運算，提升臨床診斷精度與效率，技術已整合至AI輔助診斷流程。

電子系副教授鍾明桉則一舉奪得二件金牌獎，其「動態調整雷達發射功率之方法及其系統、可攜式成像系統」，以太赫茲雷達搭配影像感測元件，依目標距離與反射強度自動調整發射功率；另一項「動態檢測裝置及動態調焦演算法」，可於90秒內完成非接觸、高精度檢測，無輻射危害，適用於飛機、鐵路、橋梁等結構的裂縫與疲勞監測。

另外，鍾明桉的「可攜式成像系統及無損檢測的方法」以及車輛系教授蕭耀榮「事故預防系統與方法」、「多功能模組化運動裝置」，三者均個別獲得銀牌獎。

內視鏡 專利 半導體

相關新聞

北科大創新技術博覽會9作品全數獲獎 創歷年最佳紀錄

國立台北科技大學師生團隊參與「2025年台灣創新技術博覽會」，報名九件專利作品全數獲獎，從上千件技術中脫穎而出，囊括金牌...

台科大發表輕量化電動賽車 12月挑戰澳洲聯賽

台科大方程式賽車隊推出第二代電動賽車，車體結構、動力系統與懸吊設計全面升級，大幅提升操控性能與穩定性，車隊12月將出征F...

台科大發表輕量化電動方程式賽車 自製技術迎戰12月澳洲聯賽

近年各大專校院熱衷打造方程式賽車，國立台灣科技大學日前舉行新車發表會，推出第二代電動賽車LEOPARD 02，車體結構、...

台南應用科大61年校慶 各地校友回娘家熱鬧活動一整天

台南應用科技大學1964年創校，今天舉辦創校61周年校慶活動。頒發服務超過40年的趙桂芬等資深老師，與「第七屆傑出校友獎...

仁德醫專日籍女學生通過丙級檢定 成為台灣首位合格外籍「送行者」

苗栗縣仁德醫護管理專科學校生命關懷事業科一位來自日本東京的學生杉田佳世乃，近日通過勞動部技能檢定中心「喪禮服務丙級技術士...

東協龍頭泰國積極發展科技 與虎科大「語言＋技術」雙軸合作

因應泰國發展科技亟需人才，虎科大與泰國-台灣（BDI）科技學院簽署合作備忘錄，未來將聚焦工業與AI科技領域合作，以虎科大...

