北科大創新技術博覽會9作品全數獲獎 創歷年最佳紀錄

國立台北科技大學師生團隊參與「2025年台灣創新技術博覽會」，報名九件專利作品全數獲獎，從上千件技術中脫穎而出，囊括金牌獎四件、銀牌獎三件、銅牌獎一件及企業特別獎一件等9項大獎，創下歷來最佳紀錄。

北科大產學長黃聲東表示，今年4件金牌專利涵蓋AI光學量測、醫療影像與雷達檢測等前沿技術。製科所教授何昭慶的「預測關鍵尺寸訓練方法與光學量測系統」榮獲金牌獎，利用創新的聯合訓練深度學習網路，結合前向與反算網路，大幅提升預測精度，將光譜預測時間從50分鐘縮短至0.01秒，準確率達96.99%，可應用於先進半導體製程矽穿孔（TSV）尺寸預測。

黃聲東也指出，資工系特聘教授陳彥霖的「內視鏡測距方法及內視鏡系統」同樣榮獲金牌，其運用深度學習結合影像分割與單目深度估測模型，可於內視鏡影像中自動推算病灶尺寸，量測精度達毫米級，並能於邊緣裝置即時運算，提升臨床診斷精度與效率，技術已整合至AI輔助診斷流程。

電子系副教授鍾明桉則一舉奪得二件金牌獎，其「動態調整雷達發射功率之方法及其系統、可攜式成像系統」，以太赫茲雷達搭配影像感測元件，依目標距離與反射強度自動調整發射功率；另一項「動態檢測裝置及動態調焦演算法」，可於90秒內完成非接觸、高精度檢測，無輻射危害，適用於飛機、鐵路、橋梁等結構的裂縫與疲勞監測。

另外，鍾明桉的「可攜式成像系統及無損檢測的方法」以及車輛系教授蕭耀榮「事故預防系統與方法」、「多功能模組化運動裝置」，三者均個別獲得銀牌獎。

