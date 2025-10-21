台科大發表輕量化電動方程式賽車 自製技術迎戰12月澳洲聯賽

近年各大專校院熱衷打造方程式賽車，國立台灣科技大學日前舉行新車發表會，推出第二代電動賽車LEOPARD 02，車體結構、動力系統、懸吊設計大幅升級，提升操控性與穩定性，車隊預計於12月代表台科大出征FSAE-A澳洲聯賽，與來自世界各地的學生方程式車隊同場競技，為台灣爭取榮耀。

台科大指出，新款LEOPARD 02延續前代車型基礎，透過結構與材質優化，車重減輕約60公斤，輕量化達20%。車體由傳統鋼管車架進化為鋁合金單體殼（Monocoque）搭配防滾結構設計，車身剛性提升，加速與操控上也更具靈活性與穩定性。

另外，動力系統一項上，台科大表示，團隊用輪轂電機取代過去的單馬達後驅設計，四顆馬達共可輸出超過120匹馬力，輸出功率更強；傳動機構也由鏈輪改為行星齒輪系，提升傳動效率並增強耐用度；懸吊系統則導入解耦式設計，能依賽況精準調校，靈活應對各種賽道條件。

台科大也指出，團隊更自製高效逆變器，優化電池與馬達間的能量轉換效率，讓新車具備更快的加速度與操控性能，使車輛能在不同賽況下維持穩定表現。

台科大校長顏家鈺表示，台科大方程式賽車隊在有限的條件下，仍能展現與頂尖大學相當的競爭力，也感謝各界贊助廠商的支持，讓車隊得以持續優化車體設計與系統。

方程式賽車車隊成員來自機械、電機、材料、企管、設計等不同系所，從車體、底盤到電控系統等均由學生自行設計整合。底盤長林鴻新分享，團隊從零開始構思與製造，每個環節都需要具備專業知識與設計經驗，透過過程，理解如何在性能、重量與可靠性間進行權衡，也體會到跨領域協作與團隊管理的重要。

自2021年成立以來，台科大方程式賽車隊曾2023年於FSAE-A澳洲聯賽獲得「Harry Watson 最佳貢獻獎」；2024年再於FST台灣聯賽勇奪總成績第二名，持續刷新隊史紀錄。賽車隊副隊長賴宗佑說，未來將持續挑戰更多舞台、積極參與國內外的重要賽事，期望能將更好的成績帶回台灣。

商品推薦