快訊

HTC沒放棄手機！推6款新機外型曝 入門款電競機攻玩家市場

為何「擎天崗」雨量全國最猛烈？氣象署直指關鍵就是它

藝人閃兵檢警拘提修杰楷4人 Energy書偉被逮自承：早知有這一天

台科大發表輕量化電動方程式賽車 自製技術迎戰12月澳洲聯賽

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣科技大學日前舉行新車發表會，推出第二代電動賽車LEOPARD 02。圖／台科大提供
國立台灣科技大學日前舉行新車發表會，推出第二代電動賽車LEOPARD 02。圖／台科大提供

近年各大專校院熱衷打造方程式賽車，國立台灣科技大學日前舉行新車發表會，推出第二代電動賽車LEOPARD 02，車體結構、動力系統、懸吊設計大幅升級，提升操控性與穩定性，車隊預計於12月代表台科大出征FSAE-A澳洲聯賽，與來自世界各地的學生方程式車隊同場競技，為台灣爭取榮耀。

台科大指出，新款LEOPARD 02延續前代車型基礎，透過結構與材質優化，車重減輕約60公斤，輕量化達20%。車體由傳統鋼管車架進化為鋁合金單體殼（Monocoque）搭配防滾結構設計，車身剛性提升，加速與操控上也更具靈活性與穩定性。

另外，動力系統一項上，台科大表示，團隊用輪轂電機取代過去的單馬達後驅設計，四顆馬達共可輸出超過120匹馬力，輸出功率更強；傳動機構也由鏈輪改為行星齒輪系，提升傳動效率並增強耐用度；懸吊系統則導入解耦式設計，能依賽況精準調校，靈活應對各種賽道條件。

台科大也指出，團隊更自製高效逆變器，優化電池與馬達間的能量轉換效率，讓新車具備更快的加速度與操控性能，使車輛能在不同賽況下維持穩定表現。

台科大校長顏家鈺表示，台科大方程式賽車隊在有限的條件下，仍能展現與頂尖大學相當的競爭力，也感謝各界贊助廠商的支持，讓車隊得以持續優化車體設計與系統。

方程式賽車車隊成員來自機械、電機、材料、企管、設計等不同系所，從車體、底盤到電控系統等均由學生自行設計整合。底盤長林鴻新分享，團隊從零開始構思與製造，每個環節都需要具備專業知識與設計經驗，透過過程，理解如何在性能、重量與可靠性間進行權衡，也體會到跨領域協作與團隊管理的重要。

自2021年成立以來，台科大方程式賽車隊曾2023年於FSAE-A澳洲聯賽獲得「Harry Watson 最佳貢獻獎」；2024年再於FST台灣聯賽勇奪總成績第二名，持續刷新隊史紀錄。賽車隊副隊長賴宗佑說，未來將持續挑戰更多舞台、積極參與國內外的重要賽事，期望能將更好的成績帶回台灣。

台科大

延伸閱讀

美國澳洲簽關鍵礦產協議 盼降低對中國稀土依賴

澳洲總理訪美將拜會川普 重點討論礦產合作

韓國男客住西門町旅社 控睡夢中遭澳洲男遊客全裸闖入強吻

澳洲又傳歧視華人、群毆 陸拳擊手頭部被刺大出血險喪命

相關新聞

台科大發表輕量化電動方程式賽車 自製技術迎戰12月澳洲聯賽

近年各大專校院熱衷打造方程式賽車，國立台灣科技大學日前舉行新車發表會，推出第二代電動賽車LEOPARD 02，車體結構、...

台南應用科大61年校慶 各地校友回娘家熱鬧活動一整天

台南應用科技大學1964年創校，今天舉辦創校61周年校慶活動。頒發服務超過40年的趙桂芬等資深老師，與「第七屆傑出校友獎...

仁德醫專日籍女學生通過丙級檢定 成為台灣首位合格外籍「送行者」

苗栗縣仁德醫護管理專科學校生命關懷事業科一位來自日本東京的學生杉田佳世乃，近日通過勞動部技能檢定中心「喪禮服務丙級技術士...

東協龍頭泰國積極發展科技 與虎科大「語言＋技術」雙軸合作

因應泰國發展科技亟需人才，虎科大與泰國-台灣（BDI）科技學院簽署合作備忘錄，未來將聚焦工業與AI科技領域合作，以虎科大...

跨域合作展實力 中山工商勇奪科學英文辯論金獎

2025台灣科學節第4屆全國高中科學探究英文辯論競賽，中山工商學生跨校、跨域組隊，歷經3場激戰後，憑藉嚴謹科學研究與流暢...

首度在10月秋季辦就業博覽會 嶺東科大曝原因

嶺東科技大學商管學院與產學合作處今日舉辦「工讀、實習暨就業博覽會」，邀請近40家企業參與，今年首度在10月秋季徵才，除可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。