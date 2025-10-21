快訊

台科大發表輕量化電動賽車 12月挑戰澳洲聯賽

中央社／ 台北21日電
台灣科技大學方程式賽車隊推出第2代電動賽車，大幅提升操控性能與穩定性，車隊預計12月出征FSAE-A澳洲聯賽，為台灣爭取榮耀。（台科大提供）
台科大方程式賽車隊推出第二代電動賽車，車體結構、動力系統與懸吊設計全面升級，大幅提升操控性能與穩定性，車隊12月將出征FSAE-A澳洲聯賽，與世界各地的學生車隊同場競技。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台科大方程式賽車隊由對車輛設計、製造及駕駛抱有熱情的學生組成，成員來自機械、電機、材料、企管、設計等不同系所，從車體結構、底盤設計到電控系統與動力配置，均由學生自行設計與整合。

賽車隊近日發表第二代電動賽車LEOPARD 02，延續前代車型的基礎，透過結構與材質優化，車重減輕約60公斤，車體由傳統鋼管車架進化為鋁合金單體殼，搭配防滾結構設計，車身剛性提升的同時，加速與操控上更具靈活性與穩定性。

動力系統部分，用輪轂電機取代過去單馬達後驅設計，4顆馬達可輸出超過120匹馬力；傳動機構由鏈輪改為行星齒輪系，提升傳動效率並增強耐用度；懸吊系統導入解耦式設計，能依賽況快速精準調校，靈活應對各種賽道條件；團隊更自製高效逆變器，優化電池與馬達間的能量轉換效率，具備更快的加速度與操控性能。

台科大方程式賽車隊副隊長賴宗佑表示，多次賽事經驗讓他們不斷學習與成長，未來將持續挑戰更多舞台，期望能將更好的成績帶回來；車隊也感謝台科大智慧電動車中心、贊助廠商及校友的協助，提供必要的技術指導、設備支援與研發資金，使團隊得以順利完成車輛開發與測試。

台科大提到，方程式賽車隊自2021年成立後，在賽事屢創佳績，2023年於FSAE-A澳洲聯賽獲得「HarryWatson最佳貢獻獎」，2024年於FST台灣聯賽勇奪總成績第2名；車隊預計今年12月出征FSAE-A澳洲聯賽，與世界各地的學生方程式車隊同場競技，為台灣爭取榮耀。

