台南應用科大61年校慶 各地校友回娘家熱鬧活動一整天

台南應用科技大學1964年創校，今天舉辦創校61周年校慶活動。頒發服務超過40年的趙桂芬等資深老師，與「第七屆傑出校友獎」給彭淑玲、譚朝玲、彭韻錚與路之．瑪迪霖等4位展現「學思相長」校風精神的校友，為母校爭光，為學弟妹樹立優良典範。

校長劉修祥致詞表示，南應大深耕文化古都台南61年，從過往「新娘學校」的溫婉形象蛻變為兼具文化底蘊與設計創新的大學典範。學校在歷任董事長與董事會的支持下，伴隨歷任校長與教職員工努力，展現堅實的教育能量。未來會持續秉持與地方共榮的信念，發揮大學社會價值，實現學校與城市雙贏的願景。

董事長黃基正致詞表示，感謝產官學各界賢達長期以來對學校的支持與肯定，更感念畢業校友在各行各業默默貢獻專業、為母校爭光。他勉勵學校同仁要與時俱進、精益求精，也鼓勵同學精進專業、勇敢逐夢，讓南應精神在時代舞台上持續閃耀。

南應大創校時名為「台南家政專科學校」，長期享有「新娘學校」美譽，歷經台南女子技術學院、台南科技大學，已發展為融合文化、藝術與科技創新的綜合大學。今年以「璀璨六一．薈萃南應」為主題，象徵學校在文化古都台南扎根一甲子後，以創意、美學與實踐精神持續綻放新光彩。

活動以舞蹈系參與2025北海道踩舞祭演出節目「舞影隨形．讚山櫻」開場，隨後司儀宣讀總統、副總統與台南市市長賀詞，傳達國家與地方政府對學校在技職教育與文化創意領域貢獻的肯定。

舞蹈系的「2025啦啦及嘻哈大專盃冠軍作品」，原住民學生以「薪火相傳．新生更迭」舞碼傳達文化傳承精神，音樂系學生以長笛演「笛與樂的節奏狂舞」，樂齡大學學員表演則展現銀髮世代的創意與熱情，贏得滿堂喝采。

而外籍學生登台進行傳統服飾文化走秀與歌唱演出呈現異國風情之美，傳遞對校方對照顧的感謝。學生社團表演「嘻哈熱舞韓舞勁舞團」，動感十足。壓軸流行音樂系登場帶動全場。

典禮結束後校展開校慶系列「2025 TUTech藝術季」、「校慶社團成果展」、「AI跨域應用研習—從生活美學到創新產業的實踐之路」、「健康聯合博覽會」、「校慶文創市集暨園遊會」、「原住民族文化週系列活動-南應大族服日」等活動，校園洋溢歡慶氛圍。各學院與系所也安排「校友回娘家」活動，讓歷屆畢業生重返母校，共同見證南應61年榮耀與傳承。

台南應用科大61年校慶活動學生演出精彩。記者周宗禎／攝影 台南應用科大61年校慶活動學生演出精彩。記者周宗禎／攝影 台南應用科大61年校慶，台南應用科大61年校慶，校長劉修祥（左）、董事長黃基正代表頒獎給服務超過30年資深老師。記者周宗禎／攝影。記者周宗禎／攝影 台南應用科大61年校慶活動學生演出精彩。記者周宗禎／攝影 台南應用科大61年校慶活動樂齡大學學員演出精彩。記者周宗禎／攝影 台南應用科大61年校慶，校長劉修祥（左）、董事長黃基正代表頒發服務超過40年獎給趙桂芬老師。記者周宗禎／攝影

商品推薦