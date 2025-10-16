仁德醫專日籍女學生通過丙級檢定 成為台灣首位合格外籍「送行者」

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
杉田同學（右）近日取得「喪禮服務丙級技術士」證照，成為喪禮服務職類國家證照開辦以來首位取得合格證的外籍人士。圖／仁德醫專提供
杉田同學（右）近日取得「喪禮服務丙級技術士」證照，成為喪禮服務職類國家證照開辦以來首位取得合格證的外籍人士。圖／仁德醫專提供

苗栗縣仁德醫護管理專科學校生命關懷事業科一位來自日本東京的學生杉田佳世乃，近日通過勞動部技能檢定中心「喪禮服務丙級技術士」專業檢定，成為喪禮服務職類國家證照開辦以來首位取得合格證的外籍人士。杉田嘗試跨越文化邊界，深入生命禮儀現場，以行動實踐「以專業向生命致敬」的理念。

校方表示，杉田同學起初在台灣的大學研習針對台灣學習者的日語教育，因友人治喪而首次近距離接觸台灣喪葬文化；作為參禮者，她切身感受到與日本不同的「送別」方式，尤其台灣人在喪禮中所展現的深厚情感與儀式的溫度，更深深打動了她，後來才轉投入生命禮儀與異文化殯葬的學習領域。

杉田回憶說，日本的喪禮偏重靜謐與禮節；台灣的喪禮宗教色彩濃厚，在禮節之中表達哀傷，透過共感完成告別儀式，兩者有不同的致意方式。為了更深入理解台灣殯葬制度與生命教育，她選擇進入仁德醫護管理專科學校生命關懷事業科就讀。

在學業與生活之間，常要面對語言與文化的雙重挑戰。校方指出，杉田能通過喪禮服務丙級技能檢定取得證照，實屬難得也足見其努力；她自學台灣宗教與喪葬禮俗術語，並多次參與殯葬業者的校外實務實習，從遺體處置、靈堂設置到儀式進行協助，逐一親身體驗。

兼任導師的助理教授王慧芬表示，杉田總是以滿滿的熱情投入台灣殯葬領域，她證明了跨文化學習不只是挑戰，更是深入理解生命的實踐。

杉田說，喪禮服務丙級技術士技能檢定考試，是她在台灣學習旅程中的重要里程碑。「對我而言，這不僅是專業能力的證明，也是我對台灣生命文化理解與敬意的象徵。」未來她希望推動日本與台灣在殯葬文化上的交流與普及，將以專業守護生命尊嚴的溫度帶給更多人。

