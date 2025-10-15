東協龍頭泰國積極發展科技 與虎科大「語言＋技術」雙軸合作
因應泰國發展科技亟需人才，虎科大與泰國-台灣（BDI）科技學院簽署合作備忘錄，未來將聚焦工業與AI科技領域合作，以虎科大完善的類產線場域，同時推動專業語言教學，「技術、語言雙修」協助泰國學生順利銜接學習，留台就業或回國貢獻，創造雙贏效益。
台泰人才培育基地備忘錄（MOU）由虎科大校長張信良與BDI科技學院董事長也是泰國台灣會館主席張玲琴共同簽署。未來泰方3、4年級生可赴虎科大攻讀各類技術性科系，雙方更將攜手推動中文教育與技職訓練整合計畫，共同培育語言與專業的雙語人才，深化台泰教育合作新篇章。
BDI科技學院是泰國唯一由在地台商創辦的技職學院，董事長張玲琴說，這次跨國合作除了教育人才，更聚焦在兩國產業與文化的雙向鏈結，建立「語言先行、技職同行」的人才培育鏈，讓更多泰國青年以華語為起點、以技術為橋樑，開拓更寬廣的舞台。
BDI副校長李智偉也指出，泰國是東協龍頭國家，吸引全球企業投資，並致力推動「工業4.0」政策，成為國際產業聚焦的重鎮，此次兩校合作不僅推動產學交流，也希望為台灣學生開啟赴泰實習的機會。隨行的泰國竹林之家企業CEO翁派也說，該公司致力竹碳開發，期能與台灣合作推動農廢循環經濟。
「語言溝通＋技術實作」雙軸並進是台泰合作主要目標，虎科大校長張信良說，語言是理解文化的起點，技術則是共創未來的力量，將來讓台、泰學生均成為「懂語言、懂技術、懂文化」的雙語技職人才，虎科大也期待提供科技、農業等人才培育，成為泰國青年通往台灣與國際的關鍵門戶，而在泰方正需人才之際，台灣青年也有機會赴泰發展，創造雙贏。
