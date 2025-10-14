快訊

泡麵王換人當？這碗突爆紅賣到缺貨 網友直接掃一箱：超好吃

以軍開火！稱「可疑分子」越界違反停火協議 加薩衛生單位：至少6死

8縣市有感搖晃！南投18:08發生規模4地震 最大震度3級

跨域合作展實力 中山工商勇奪科學英文辯論金獎

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
頒獎典禮現場上，左起為頒獎人、黃寶欣、董林雅珍、邱采樂、王寶臻。記者郭韋綺／翻攝
頒獎典禮現場上，左起為頒獎人、黃寶欣、董林雅珍、邱采樂、王寶臻。記者郭韋綺／翻攝

2025台灣科學節第4屆全國高中科學探究英文辯論競賽，中山工商學生跨校、跨域組隊，歷經3場激戰後，憑藉嚴謹科學研究與流暢英文表達，成功擊敗全國勁旅，抱回最高榮譽的金獎。

這場全國賽事由教育部與國科會指導，國立臺灣科學教育館及陸軍官校主辦，競賽主題涵蓋物理、化學、生物與地球科學，要求學生以全英文進行實驗報告、數據分析與辯論，挑戰相當艱鉅。

就讀普通科王寶臻、應用英語科越南籍學生黃寶欣、董林雅珍，與台北再興中學邱采樂跨域組成「霹靂wudi」隊，在指導老師黃思齊帶領下，以「唾液（Saliva）」為題，探討唾液分解澱粉的能力與個體差異，展現實驗精神與國際語言能力，最終贏得評審青睞。

黃思齊指出，這份研究橫跨生物與化學領域，從文獻蒐集、實驗設計到數據分析，皆由學生獨立完成。過程中，團隊更面臨跨國協作挑戰，暑假期間黃寶欣返越南，只能兩地同步實驗並透過線上會議討論，過程艱辛。

王寶臻坦言，備戰期間壓力沉重，甚至因語言障礙一度想放棄，是老師與隊友的鼓勵讓他堅持下來，才明白真正的成長不是從未退縮，而是在想退縮時仍能選擇繼續。黃寶欣則說，決賽時團隊以全英文簡報，搭配嚴謹數據與圖表，成功說服評審，這份榮耀屬於所有努力過的隊員。

校長李昱平表示，中山工商跨域組隊奪金，不僅為校爭光，也展現技職教育學生在科學探究與國際語言表達上的實力與潛力，對高職生來說，全英文科學辯論難度極高，但參賽學生展現過人毅力與專注，奪下一金。

左起董林雅珍、黃寶欣、李昱平校長、王寶臻及黃思齊老師。記者郭韋綺／翻攝
左起董林雅珍、黃寶欣、李昱平校長、王寶臻及黃思齊老師。記者郭韋綺／翻攝

科學 英文科 辯論

延伸閱讀

新纖吳東昇：關稅劣勢+台灣聚酯進口被中國大陸滲透 產業陷雙重夾擊

「宋恭源永續化學獎」首屆得主奧馬爾．亞基 獲2025諾貝爾化學獎 2年內將來臺開講

校園證券投資賽 開放報名

觀察站／OpenAI入股超微 半導體大咖紛紛組隊打群架

相關新聞

首度在10月秋季辦就業博覽會 嶺東科大曝原因

嶺東科技大學商管學院與產學合作處今日舉辦「工讀、實習暨就業博覽會」，邀請近40家企業參與，今年首度在10月秋季徵才，除可...

跨域合作展實力 中山工商勇奪科學英文辯論金獎

2025台灣科學節第4屆全國高中科學探究英文辯論競賽，中山工商學生跨校、跨域組隊，歷經3場激戰後，憑藉嚴謹科學研究與流暢...

屏科大10天2大一新生車禍亡 校長公開信沉痛呼籲共維交通安全

國立屏東科技大學校園廣闊，有森林裡大學美稱，但校園內山坡地的地形，今年10月更是10天內發生2起大一新生自摔死亡車禍，也...

AI時代的數位影音製作課程 弘光科大老師獲開放教育課程優選

弘光科技大學文化設計與行銷系助理教授何宣霈在磨課師開放式線上課程，設計的「AI 時代的數位影音製作」課程，獲得「2025...

燕巢舊營區轉型創新基地 橫山藝術季引領地方創生

燕巢橫山舊營區成功轉型創新基地，樹德科技大學策畫2025橫山藝術祭國慶連假期間登場，以共創、共融、共好為核心，融合藝術、...

台南應用科大辦大師班 國際薩克斯風演奏家李賢14日應邀指導

台灣很多人學習、演奏薩克斯風，但出身薩克斯風科班的很少。台南應用科大音樂系宣布邀請國際薩克斯風演奏家李賢教授14日下午舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。