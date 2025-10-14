跨域合作展實力 中山工商勇奪科學英文辯論金獎
2025台灣科學節第4屆全國高中科學探究英文辯論競賽，中山工商學生跨校、跨域組隊，歷經3場激戰後，憑藉嚴謹科學研究與流暢英文表達，成功擊敗全國勁旅，抱回最高榮譽的金獎。
這場全國賽事由教育部與國科會指導，國立臺灣科學教育館及陸軍官校主辦，競賽主題涵蓋物理、化學、生物與地球科學，要求學生以全英文進行實驗報告、數據分析與辯論，挑戰相當艱鉅。
就讀普通科王寶臻、應用英語科越南籍學生黃寶欣、董林雅珍，與台北再興中學邱采樂跨域組成「霹靂wudi」隊，在指導老師黃思齊帶領下，以「唾液（Saliva）」為題，探討唾液分解澱粉的能力與個體差異，展現實驗精神與國際語言能力，最終贏得評審青睞。
黃思齊指出，這份研究橫跨生物與化學領域，從文獻蒐集、實驗設計到數據分析，皆由學生獨立完成。過程中，團隊更面臨跨國協作挑戰，暑假期間黃寶欣返越南，只能兩地同步實驗並透過線上會議討論，過程艱辛。
王寶臻坦言，備戰期間壓力沉重，甚至因語言障礙一度想放棄，是老師與隊友的鼓勵讓他堅持下來，才明白真正的成長不是從未退縮，而是在想退縮時仍能選擇繼續。黃寶欣則說，決賽時團隊以全英文簡報，搭配嚴謹數據與圖表，成功說服評審，這份榮耀屬於所有努力過的隊員。
校長李昱平表示，中山工商跨域組隊奪金，不僅為校爭光，也展現技職教育學生在科學探究與國際語言表達上的實力與潛力，對高職生來說，全英文科學辯論難度極高，但參賽學生展現過人毅力與專注，奪下一金。
