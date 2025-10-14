聽新聞
首度在10月秋季辦就業博覽會 嶺東科大曝原因
嶺東科技大學商管學院與產學合作處今日舉辦「工讀、實習暨就業博覽會」，邀請近40家企業參與，今年首度在10月秋季徵才，除可避開春季徵才競爭高峰，也協助新生媒合工讀機會，有助提升媒合率。
多數大學集中每年3、4月舉辦徵才活動，嶺東科大今年提早選在10月登場。校方指出，年初校園徵才場次多，10月正值企業進行下半年人力盤點的關鍵期，選在10月舉辦，除可避開春季競爭高峰，提升媒合效率，更可協助剛入學新生媒合工讀機會。
此次博覽會邀請近40家政府機關與企業參與，涵蓋金融、保險、觀光餐旅、零售流通、科技製造與公共服務等產業，提供實習、全職、工讀與兼職機會，協助學生依個人規劃彈性選擇。
為協助學生求職，校方規劃「專業履歷健檢」服務，由產學合作處副處長蔡家幸與台中市務實職涯協會理事長、CAREER職涯顧問李庚羲帶領專業團隊，從履歷撰寫、面試應對到自我行銷，提供一對一指導，強化學生求職自信與競爭力。
嶺東科大校長陳仁龍表示，教育不僅是知識傳授，更要培養學生的終身學習力與人文視野，使其成為產業轉型的重要推手。
嶺東科大副校長兼商管學院院長暨產學合作處長魏清圳說，此次就博會展現嶺東推動「學用合一」的決心，透過整合校內外資源與企業媒合，讓大學成為連結產業與人才的穩定橋梁。
