屏科大10天2大一新生車禍亡 校長公開信沉痛呼籲共維交通安全

國立屏東科技大學校園廣闊，有森林裡大學美稱，但校園內山坡地的地形，今年10月更是10天內發生2起大一新生自摔死亡車禍，也引起相關單位重視。屏東縣警局交通隊統計，今年屏東縣內1-9月車禍事故，18到22歲年齡層事故占比約25％，也是主要肇事族群之一。

屏科大校長張金龍今下午發出公開信，沉重呼籲，請大家一同維護校園交通安全，信中他強調，交通安全不是口號，違規就是風險，一時疏忽，可能釀成一生遺憾。並提醒，校內速限是每小時40公里，請大家避免闖紅燈、超速行駛、占用車道或違規停車，提醒「慢一點、穩一點」，能爭取更多反應時間，減少事故與傷亡發生。

屏東科技大學校長張金龍的公開信如下：

全體教職員及同學們，大家平安，大家好：

作為校長，我時時刻刻最在意的，就是每一位師生同仁的安全。

校園是我們共同生活、學習與成長的場域，良好的交通秩序與用路習慣，不僅是法律的要求，更是彼此尊重生命的表現；在每天熟悉的校園中，我們希望看見的是順暢的交通、和緩的車速與彼此禮讓的默契。

近日，校內外陸續發生幾起令人極為悲痛的交通事故，使同學不幸在車禍中失去寶貴的生命；這樣的意外不僅讓家屬悲痛欲絕，也讓全校師生同仁感到無比震撼及不捨。在此，校長謹代表校方，向逝者致上最深切的哀悼，並向其家屬表達最誠摯的關懷與慰問。

身為校長，我有責任也有義務提醒大家，交通安全不是口號，違規就是風險；一時疏忽，可能釀成一生遺憾。平安抵達目的地，才是最重要的事。

請全體教職員生安全騎乘及駕駛，共同遵守校內外交通號誌與規範。目前校內速限為每小時 40 公里，請大家避免闖紅燈、超速行駛、佔用車道或違規停車，並請謹記「慢」是「安全」的必要前提，「穩」比「快」更有效率；「慢一點、穩一點」，能讓各位爭取更多反應時間，減少事故與傷亡的發生。

此外，汽機車進入校園，請務必出示車輛通行證並減速慢行，行駛於校園空間亦應遵守交通指揮，切勿超速、搶道或逆向行駛；並應將車輛停放於合法格位，避免影響他人通行及安全動線。

目前，校方已與縣府交通及警察單位合作，增設有效降低車速之設施，並不定期進行校內外稽查與聯合取締，嚴加禁止無照駕駛、未申請通行證及非法改裝車輛進入校園；且嚴格執行稽查取締，違規者將依校規或相關法規懲處，以維護校園交通安全。

校園交通安全，不僅關乎自身，更影響他人。校長誠摯期盼每位師生同仁們以實際行動守住安全底線，用責任捍衛生命價值；讓我們共同打造一個安全、溫暖、有序的校園，讓每一趟上學與回家的路，都能平安抵達。感謝大家的素養與自律，讓「交通安全」成為我們的習慣，而不只是口號。

敬祝

平安健康、學業順心

國立屏東科技大學 校長 張金龍 敬上

中華民國114年10月13日

商品推薦