AI時代的數位影音製作課程 弘光科大老師獲開放教育課程優選

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大文化設計系助理教授何宣霈所設計的「AI 時代的數位影音製作」課程，獲「2025臺灣開放教育優良課程獎」優選。圖／弘光科大提供
弘光科技大學文化設計與行銷系助理教授何宣霈在磨課師開放式線上課程，設計的「AI 時代的數位影音製作」課程，獲得「2025臺灣開放教育優良課程獎」優選。他在這門課程裡帶領學生探索如何透過 AI 工具，探索如何快速生成兼具創意與吸引人的故事、影像與影片，讓每個人都能在數位時代找到自己的創作聲量。

數位影音已成為媒體與藝術的重要分支，何宣霈指出，「AI 時代的數位影音製作」課程探索AI技術如何可以改變數位影像及影音製作的風貌，課程中介紹學習利用不同的AI工具，如Bing、Lecnardo、Freepic、Adobe Firefly、Canva、Luma、Power Director、Capcut等相關AI生成平台，創作腳本、編輯，及加工影像和影片，從而提高工作效率，並激發更多創造力。

何宣霈表示，透過學生作品，可看到應用咒語、關鍵字，不管有無設計背景，都可以藉由AI把心中更多的創意想像，變成真實畫面，課程搭配「2024青春有影大學盃設計比賽」，讓學生以SDGs議題做不同的行銷影片，其中有兩位學生作品獲得佳作。顯見善用AI工具，可以強化視覺藝術、數位媒體領域的創造思維能力，AI不僅是輔助，更是激發創意、突破框架的夥伴。

弘光科大副教務長閔宇經表示，磨課師屬於開放式線上課程，為善盡大學社會責任，近年來鼓勵老師開發課程，開放給社會大眾免費線上學習，目前已有超過30門課程，內容包括電子商務與日常購物英文、美髮、長照、甜點、烹飪、彩妝、手遊、醫療健康等主題。

使用方式為進入弘光科大官網首頁，點右上角「圖資服務」，進入下拉選單第一欄「資訊服務平台」，找到「數位學習」中的「弘光創課」，點進「弘光創課」，再進入左上角「發現課程」，可看到所有開放課程，免費觀看學習各種知識。

弘光科大磨課師開放式線上課程，開放給社會大眾免費線上學習。圖／弘光科大提供
