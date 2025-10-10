台南應用科大辦大師班 國際薩克斯風演奏家李賢14日應邀指導

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南應大舉辦「跟著音樂去旅行」講座、「薩克斯風大師班」，邀請國際演奏家李賢教授指導。圖 ／音樂系提供
南應大舉辦「跟著音樂去旅行」講座、「薩克斯風大師班」，邀請國際演奏家李賢教授指導。圖 ／音樂系提供

台灣很多人學習、演奏薩克斯風，但出身薩克斯風科班的很少。台南應用科大音樂系宣布邀請國際薩克斯風演奏家李賢教授14日下午舉辦「跟著音樂去旅行」講座、「薩克斯風大師班」，歡迎音樂愛好者、專業人士參加。

音樂系表示，這次活動地點在學生活動中心S502演奏廳，下午1點講座，對有志薩克斯風學習與專業發展的學生、教師及樂迷，無疑是極為珍貴的學習與交流機會，開放全校師生及社會大眾參與。

校方表示，李賢教授是台灣首位接受完整薩克斯風學術訓練並取得專業文憑的演奏家，曾任比利時國際阿道夫・薩克斯大賽評審，現任泰國瑪希隆大學音樂學院薩克斯風專任教授，也是隆德氏國際薩克斯風大賽、第十五屆世界薩克斯風大會藝術總監。

李賢多年致力推動亞洲地區薩克斯風教育發展，2016年、2019年策辦亞洲薩克斯風大會，引進國際藝術家與系統化教學法，對亞洲薩克斯風界影響深遠。

李教授曾到美國紐約林肯中心、哈佛大學、法國巴黎、奧地利維也納及亞洲多國重要音樂舞台，多次受邀在國際研討會發表新作與演出，並與多個國際樂團合作，展現卓越音樂才華。

