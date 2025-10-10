屏科大校園與周邊是車禍熱區 「交通安全風水師」出動

屏東科技大學是全國單一面積最大校園，有「國家公園大學」美稱，校園環境多為山坡，但校園內與周邊道路卻車禍頻傳，開學不到1個月，18歲大一新生邱男騎機車在校園內疑過彎不慎自撞死亡，警方與學校簽署交通安全合作宣言。

屏東縣警察局長甘炎民說，合作宣言中也將成立由警政與交通安全領域專家組成「交通安全風水師」團隊，進入校園實地檢測與規畫，協助爭取中央資源改善校內交通設施。亦規畫導入測速照相設備作為教育與宣導工具，透過「情境式學習」，強化學生對交通安全管理的認知與重視。

警方表示，屏科大校園內與周邊道路是內埔分局轄區長期以來交通事故熱點區域，內埔分局曾分析轄內10大易肇事路口，其中有4處就在屏科大周邊。

警方統計，屏東科技大學校內與周邊道路長期是車禍熱區，以機車事故發生頻率最高。根據統計，今年2025年1月到10月2日期間，屏科大周邊（壽比路、科大路與學府路），18到22歲年輕人發生89件A2（人受傷、車損）類車禍事故，雖比去年同期減少46件，但受傷人數反而增加到128人，突顯事故嚴重程度未明顯改善。

加上，本月1日校園內體育館前彎道發生學生自摔死亡，校園內該路口先前也曾發生過車禍事件，更突顯該校園交通安全風險沒有減少，警方表示，有需要縣府與學校合作，強化防制措施。

屏東縣長周春米曾公開提及對屏科大校園死亡車禍事件表達高度關切，並強調，台灣每年因車禍死亡人數高達三千人，遠超過許多國際衝突死亡數。屏東是學子遠離家鄉求學的地方，縣府與學校都有責任確保在地學習與生活安全，不該讓家長懷抱不安，周春米指示警察局與學校密切合作，從制度面、執行面檢討與強化。

屏東縣警局昨下午與屏東科技大學簽署「推動校園交通安全合作共同宣言」，警察局長甘炎民率領內埔分局與交通警察隊拜會屏科大校長張金龍與校安單位，強化警政與教育體系協作，推動校園交通安全。

縣警局表示，合作宣言以合作共好、以人為本為理念，規畫五大策略，聚焦執法精準化、工程整備化、教育深耕化、宣導創新化與跨域共策化等重點，強調師生參與，交通安全推動不應僅仰賴執法作為，更須結合教育、宣導與道路環境設施改善，形塑完整安全防護網。

。圖／屏科大提供 屏科大校門口，每逢下課時間，機車、汽車齊聚。記者劉星君／攝影 屏東縣警察局長甘炎民（中間左）到屏科大校園與校長張金龍（中間右）共同簽署交通安全合作宣言，將成立由警政與交通安全領域專家組成「交通安全風水師」團隊，進入校園實地檢測與規畫，協助爭取中央資源改善校內交通設施。圖／屏科大提供

