攜手日韓盟校實作交流 北科大學生赴日打造智慧自走車

國立台北科技大學日前分別率領10名及12名學生，前往日本九州工業大學與大阪工業大學，參與國際PBL（問題導向學習）競賽工作營，並攜手日、韓等國學生一同打造智慧自走車。北科大表示，學生得以將機械力學、電子電路、程式語言等所學，落實於車體設計與系統整合，同時培養跨文化溝通、團隊協作與問題解決能力。

北科大研發長莊賀喬表示，北科大長年推動國際PBL競賽，今年其中一場為首次移師日本九州工業大學共同舉辦，而與日本大阪工業大學合作場次今年則已邁入第13屆。九州工業大學場次共41名學生參與，包括九州工大16人、北科大10人、韓國釜山大學15人，3校混合編組6隊出賽，各隊自走車必須全自動運作，具備辨識顏色、定位與抓取等功能。

韓國釜山大學則首次參加國際PBL工作營，釜山大學機械工程學院院長Seokyoung Ahn致詞指出，韓國、日本、台灣的教育均能培育學生堅強的理論與實作能力，「學生代表著未來，現在可以共同解決實際問題，將來就有機會攜手服務人類社會。」

大阪工業大學場次於9月2日至11日進行，共有來自大阪工大16人、北科大12人、泰國法政大學6人與中國同濟大學6人等合計40名學生投入。競賽主題取材自日本夏季傳統遊戲「蒙眼擊碎西瓜」，自走車需在限定場域中閃避障礙並精準擊中充氣西瓜。

大阪工大工學部部長森實俊充表示，大阪工大與北科大自2013年共同舉辦PBL迄今，活動內容涵蓋車輛製作、技術交流、實作對決與成果發表，並帶領盟校師生參訪特色機器人實驗室。期望激發跨國學子創意，培育學生動手實作與解題能力。

北科大機械系四年級學生郭彧齊則首度參與，於大阪工大場次與多國同儕在兩週內順利協作完成任務，主要負責機構設計與電路整合。他分享，透過技術交流可以同時強化英語專業表達、跨文化溝通與團隊協調能力，而與不同背景成員分工合作並共同排除障礙，不僅拓展國際視野，也結識志同道合的跨域夥伴。

商品推薦