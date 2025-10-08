北科大學生攜多國盟校實作交流 打造智慧自走車

北科大推動國際PBL競賽工作營，北科大學生前往日本，與日本、韓國、泰國、中國等盟校學生合作，打造智慧自走車，並以英語與多國學生協作交流。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，北科大長年推動國際PBL（問題導向學習）競賽，今年其中一場首次移師日本九州工業大學共同舉辦，包括九州工業大學、北科大、韓國釜山大學等3校混合編組6隊出賽，各隊自走車必須全自動運作，具備辨識顏色、定位與抓取等功能。

北科大研發長莊賀喬表示，透過跨國合作，學生得以將機械力學、電子電路、程式語言等在校所學，落實於車體設計與系統整合，同時培養跨文化溝通、團隊協作與問題解決能力；藉由自走車挑戰，希望協助學生深化學術與實務連結，累積未來面對國際競爭的實戰經驗。

九州工業大學國際副校長神谷亨提到，九州工大與北科大自2014年合作，今年首度共同主辦國際PBL工作營，盼累積多元合作經驗，拓展未來跨校合作；而活動中面臨的各種難題，唯有藉跨文化溝通與團隊協作方能破解，相信這樣的經驗，將成為學生走向國際社群協作的成功基礎。

大阪工業大學場次則有大阪工業大學、北科大、泰國法政大學、中國同濟大學等合計40名學生投入，競賽主題取材自日本夏季傳統遊戲「蒙眼擊碎西瓜」，自走車需在限定場域中閃避障礙並精準擊中紙製充氣西瓜。

北科大機械系學生郭彧齊分享，他在大阪工大場次與多國同儕在兩週內協作完成任務，除了交流技術，同時強化英語專業表達、跨文化溝通與團隊協調能力；藉由與不同背景成員分工合作並共同排除障礙，不僅拓展國際視野，也結識志同道合的跨域夥伴，累積國際人脈。

