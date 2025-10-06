營養午餐也能品味日韓泰料理 草屯商工帶學生美食中學習
全國高中學校午餐有學校廚房自辦午餐、外訂團膳桶餐以及熱食部等供應型態，不同地區學校會依實際需求供應午餐，並推動主題性飲食教育活動。國立草屯商工近日推動「校園午餐升級星級饗宴」計畫，學校營養師以星級餐廳菜單與國宴主廚創意料理為靈感，午餐出現泰式、韓式、日式經典菜色，學生也藉此學習餐點營養價值、烹調方法。
草屯商工學校營養師曾瑜妏表示，校園午餐升級星級饗宴計畫每周會精選一道異國風料理，如台式風味「三杯魷魚圈」、日式經典「黃金蒲燒魚」、泰式香辣「綠咖哩雞翅」、以及韓式創意「泡菜柚香年糕」等，讓學生品味各國美食特色，學生亦化身為「校園小主播」，在午餐時間直播分享當日主菜的營養價值、烹調方法及食材選購小技巧，讓師生在輕鬆氛圍中學習營養知識，並使健康飲食理念深植校園日常。
師生受訪時表示，用餐過程充滿驚喜又能寓教於樂，一名商業經營科學生說：「每天最期待的就是看看今天午餐有什麼驚喜，還會把營養師的講解帶回家跟家人分享。」有學生更因此克服了原本的偏食習慣。老師則指出，午餐已不再只是簡單用餐，而是結合課程的生活教育，學生在餐桌上學到的不只是營養知識，還包括尊重食材、珍惜食物的態度。曾瑜妏也欣慰地說，看到學生願意主動認識飲食文化與營養價值，就是最好的學習成果。
國教署表示，青春期是身心發展最關鍵的階段，高中生不僅需要均衡營養來支持學習與成長，更需要培養正確的飲食習慣，將持續推動各校辦理飲食教育創新方案，同時也會強化食品標示與食材履歷的宣導，培養學生閱讀成分標籤與理解營養基準的能力，幫助他們建立正確飲食觀念，進而轉化為一生受用的生活智慧。
▪高中畢業少女考上死亡之組！怪物考生靠一招申論題逼近滿分
▪起床先刷50考古題與善用小確幸 3寶媽邊帶娃邊備考成唯一上榜者
▪各校暗語曝！她出題不說校名猜大學 屏大生哭：我們沒賣醬油
▪學生奔花蓮光復救災 台東大學教授「1舉動」網讚：為人師表
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言