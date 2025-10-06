營養午餐也能品味日韓泰料理 草屯商工帶學生美食中學習

快訊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
草屯商工每周會精選一道異國風料理，如韓式創意「泡菜柚香年糕」，讓學生品味各國美食特色。圖／國教署提供
草屯商工每周會精選一道異國風料理，如韓式創意「泡菜柚香年糕」，讓學生品味各國美食特色。圖／國教署提供

全國高中學校午餐有學校廚房自辦午餐、外訂團膳桶餐以及熱食部等供應型態，不同地區學校會依實際需求供應午餐，並推動主題性飲食教育活動。國立草屯商工近日推動「校園午餐升級星級饗宴」計畫，學校營養師以星級餐廳菜單與國宴主廚創意料理為靈感，午餐出現泰式、韓式、日式經典菜色，學生也藉此學習餐點營養價值、烹調方法。

草屯商工學校營養師曾瑜妏表示，校園午餐升級星級饗宴計畫每周會精選一道異國風料理，如台式風味「三杯魷魚圈」、日式經典「黃金蒲燒魚」、泰式香辣「綠咖哩雞翅」、以及韓式創意「泡菜柚香年糕」等，讓學生品味各國美食特色，學生亦化身為「校園小主播」，在午餐時間直播分享當日主菜的營養價值、烹調方法及食材選購小技巧，讓師生在輕鬆氛圍中學習營養知識，並使健康飲食理念深植校園日常。

師生受訪時表示，用餐過程充滿驚喜又能寓教於樂，一名商業經營科學生說：「每天最期待的就是看看今天午餐有什麼驚喜，還會把營養師的講解帶回家跟家人分享。」有學生更因此克服了原本的偏食習慣。老師則指出，午餐已不再只是簡單用餐，而是結合課程的生活教育，學生在餐桌上學到的不只是營養知識，還包括尊重食材、珍惜食物的態度。曾瑜妏也欣慰地說，看到學生願意主動認識飲食文化與營養價值，就是最好的學習成果。

國教署表示，青春期是身心發展最關鍵的階段，高中生不僅需要均衡營養來支持學習與成長，更需要培養正確的飲食習慣，將持續推動各校辦理飲食教育創新方案，同時也會強化食品標示與食材履歷的宣導，培養學生閱讀成分標籤與理解營養基準的能力，幫助他們建立正確飲食觀念，進而轉化為一生受用的生活智慧。

