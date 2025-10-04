聽新聞
0:00 / 0:00

校校有特色 新北4技職扎根汽修

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

全球汽車產業邁向電動化、智慧化，新北教育局表示，泰山高中透過專案支持汽車科發展，與四所科大簽訂MOU，共同培育油電轉型時期的重要人才；三重商工則在國中播下新能源教育的種子提早扎根；新北高工、莊敬工家也都努力開拓學生多元發展路徑。

泰山高中成立全台首座AI科技人才培育中心，擴大大數據、物聯網與工業4.0等課程，強化汽修與AI、智慧製造的整合應用，呼應車輛電動化與智慧化趨勢，也培育出許多優秀國手。

三重商工汽車科則發展電動車課程，學生直接操作各式電動車輛，並與北部多所科大建立資源共享平台，辦國中綠領人才育樂營，播下新能源教育的種子。

新北高工汽車科陸續獲和泰汽車、裕隆日產、裕信汽車等捐贈油電車與電動車，課程涵蓋維修保養。教育局也攜手莊敬工家汽車科結合鴻華先進、Garmin、Tesla等企業，課程涵蓋電動車微課程、智慧車聯網與先進駕駛輔助系統（ADAS）。

人才部分，教育局表示，校校有特色、群科互補是新北技職布局重點，以汽修科為核心，結合電機群配線與綠能等綜合能力，並對準產業需求，產學合作、畢業銜接鼓勵各校與電動車相關體系建立「課程共備、場域實習、證照輔導」合作；學生高二、三入廠見習，畢業直接上線。

AI 電動車 技職

延伸閱讀

新北女孩日走讀淡水 女學生體驗當京劇演員

影／現場滿目瘡痍！新北蘆洲便當店疑似瓦斯氣爆 釀多人受傷

失智守護站被指轉介率不彰 新北：已簡化流程

企業回饋捐三萬 助新北淡水竹圍國小足球隊比賽經費

相關新聞

校校有特色 新北4技職扎根汽修

全球汽車產業邁向電動化、智慧化，新北教育局表示，泰山高中透過專案支持汽車科發展，與四所科大簽訂MOU，共同培育油電轉型時...

北市首創智慧電車技術教學中心 蔣萬安：技職教育與產業結合

臺北市長蔣萬安3日出席臺北市智慧電動車技術教學中心揭牌暨捐贈儀式。因應電動車產業快速發展與專業人才需求，臺北市政府教育局...

AI幫忙抓重點、分析情緒 台科大智慧型口語系統提升表達力

國立台灣科技大學技職賦能研究中心團隊研發「智慧型口語表達輔助系統」，針對學生口語表達上的困境，結合人工智慧技術，提供即時...

獨／「金牌教練」曾素美獲教師節特別表揚 締造40年國手搖籃傳奇　

在台灣的教育現場，有些老師選擇低調，但影響卻綿長而深遠。高雄樹德家商退休老師曾素美，用愛心與專業培育學生找到自信，站上屬...

北科大攜手研華 3年2500萬培育AI物聯網人才

北科大和研華公司合作成立「研華-北科聯合研發與育才中心」，研華未來3年將投資新台幣2500萬元，雙方將聚焦邊緣運算、人工...

雲嘉南分署培訓19歲漆作裝潢國手 洪錦瑋盼為國爭光

為迎戰今年首次在台舉辦的「2025第3屆亞洲技能競賽」及明年「2026第48屆國際技能競賽」，國手選拔近期落幕，其中，由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。