北市首創智慧電車技術教學中心 蔣萬安：技職教育與產業結合

臺北市長蔣萬安3日出席臺北市智慧電動車技術教學中心揭牌暨捐贈儀式。因應電動車產業快速發展與專業人才需求，臺北市政府教育局於南港高工成立全國唯一兼具汽、機車專業的「智慧電動車技術教學中心」，投入逾700萬元，全面優化教學場域，來為培養綠能運輸產業人才奠定基礎。

蔣萬安致詞時表示，感謝本次投入的企業，協助臺北市各項資源的嫁接以及人才培育。他表示，臺北市目前純電動車有2萬5千輛，是全臺灣各縣市數量最多。根據國際能源總署預估2030年，電動車銷售量會達到2千2百萬輛，甚至更高，所以對於電動車領域專業人才的需求相當巨大。

蔣萬安接續說到，南港高工在2019年就成立電動車技術教學中心，當時以電動機車為主要教學目標。隨著全球電動車產業全面的轉型以及發展趨勢，臺北市放遠未來，認為電動車不只是交通運具的變革，更是全世界淨零轉型、智慧城市發展重要的關鍵。

蔣萬安特別介紹活動三大亮點，首先，引進納智捷企業資源與專業課程，建立完整人才培訓鏈，升級為全國唯一的「智慧電動車技術教學中心」。讓學生提早在實務面了解電動車的車體結構以及電池技術等等。

另外，課程打造初階、中階、高階分階段課程，以節能、環保及淨零碳排為核心，讓學生在技術層面以外，也因應全世界極端氣候研發更節能減碳的電動車。

同時，也跨域結合人工智慧，將傳統包括汽車維修檢測導入AI最新技術，例如機器手臂、影像辨識，都導入課程中讓同學學習。

蔣萬安強調，投資下一代就是投資臺北的未來，很多政策的推動是放眼未來20、30年，面對全世界的變革、挑戰及競爭，就必須未臺灣不斷注入優秀人才。

蔣萬安表示，這次納智捷特別捐贈百萬級LUXGEN n7純電動休旅車，同學們非常有福氣也非常幸運，能獲得優質的企業願意投入在培育人才上。另外，也有許多企業捐贈動力系統、充電樁、大型專業級工具組等等，臺北市政府都非常的感謝。

蔣萬安表示，這次的示範是技職教育跟產業緊密結合的重要里程碑，臺北市政府會持續的努力讓臺北成為技職教育堅實的基底，同時也感謝學界教授給予許多指導跟幫忙，期許「智慧電動車技術教學中心」 升級以後培育源源不絕的人才，讓臺灣整體競爭力再次提升。

