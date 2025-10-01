快訊

AI幫忙抓重點、分析情緒 台科大智慧型口語系統提升表達力

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
數位學習與教育研究所助理教授曾厚強（右）與資訊工程系副教授陳冠宇合作，研發台科大智慧型口語表達輔助系統。圖／台科大提供
數位學習與教育研究所助理教授曾厚強（右）與資訊工程系副教授陳冠宇合作，研發台科大智慧型口語表達輔助系統。圖／台科大提供

國立台灣科技大學技職賦能研究中心團隊研發「智慧型口語表達輔助系統」，針對學生口語表達上的困境，結合人工智慧技術，提供即時且多面向的練習回饋，協助學生從內容到情緒全面提升表達能力，緩解不敢開口、害怕上台等困境，獲2025未來科技獎肯定。

台科大技職賦能研究中心教授陳素芬擔任計畫主持，並由數位學習與教育研究所助理教授曾厚強助與資訊工程系副教授陳冠宇合作，結合語音辨識、自然語言處理、資訊教育等技術，系統能自動分析口語報告，並從內容難度、重點缺漏、語速與情緒等面向提供具體建議。

台科大指出，只要透過電腦或行動裝置網頁錄音，系統便能在數秒內生成回饋，幫助使用者反思不足並持續改進。使用者在練習前提供報告資料，系統會自動產生摘要協助掌握重點；進行報告時，系統會即時分析並提供回饋，需要改善之處一目了然。

此外，團隊也研發三個模型，可聽性模型能精準預測中文口語理解難度，涵蓋學齡前至高中層級；情緒辨識模型能分析報告過程中的情緒變化，曾在國際大型語音技術模型競賽（Interspeech）中取得佳績；大型語言模型則提供報告的內容是否有缺漏，亦提供個別化、鼓勵式的回饋，降低練習過程中的挫折感。

陳冠宇表示，過去的語音辨識多集中在一般情境，但學生在報告與面試時會使用更多專業術語，若模型沒有針對性訓練，往往容易辨識錯誤，進而影響後續的文字處理與回饋。因此團隊特別加強專業名詞正確率，並蒐集大量語料來訓練，讓系統在專業場域中也能提供精準辨識。

曾厚強則談到，常看到明明很有實力的學生，卻因為不重視口頭報告、缺乏練習，導致成果大打折扣，真的很可惜。不僅影響學業，更可能阻礙職涯發展與升遷機會。因此希望透過智慧系統，協助學生持續練習，提升自己的口語表達能力。

曾厚強說，除了教育領域，也看好此系統在面試訓練、簡報演練與企業培訓等應用潛力，期望協助更多人克服口語表達障礙，提升溝通力與競爭力。

