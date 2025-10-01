台科大智慧口語系統結合AI 即時回饋提升表達力

台科大團隊研發「智慧型口語表達輔助系統」，結合AI技術，針對口語表達提供即時且多面向的練習回饋，協助學生從內容到情緒全面提升表達能力，獲2025未來科技獎肯定。

台灣科技大學教務處今天發布新聞稿指出，這項研究計畫由台科大技職賦能研究中心教授陳素芬主持，數位學習與教育研究所助理教授曾厚強與資訊工程系副教授陳冠宇合作，結合語音辨識、自然語言處理、資訊教育等AI技術，研究成果未來可應用於教學現場和職業訓練。

「智慧型口語表達輔助系統」能針對口語報告自動分析，從內容難度、重點缺漏、語速與情緒等面向提供建議，只要透過電腦或行動裝置的網頁錄音，系統便能在數秒內生成回饋；使用者在練習前提供報告資料，系統會自動產生摘要協助掌握重點，進行報告時，系統會即時分析並提供回饋，需要改善之處一目了然。

另外，團隊自主研發3個模型，可聽性模型能精準預測中文口語的理解難度，涵蓋學齡前至高中層級；情緒辨識模型能分析報告過程中的情緒變化，曾在國際大型語音技術模型競賽中取得佳績；大型語言模型則提供報告內容是否有缺漏，還有個別化、鼓勵式回饋。

陳冠宇說明，過去的語音辨識多集中在一般情境，但學生報告與面試時會使用更多專業術語，若模型沒有針對性訓練，往往容易辨識錯誤，進而影響後續文字處理與回饋，這次特別加強專業名詞的正確率，並蒐集大量語料來訓練，讓系統在專業場域中也能提供精準辨識。

曾厚強回憶，自己在求學時與指導學生報告的過程中，常看到明明很有實力的學生，卻因不重視口頭報告、缺乏練習，導致成果大打折扣，這樣的狀況不僅影響學業，更可能阻礙未來職涯發展與升遷機會，因此希望透過智慧系統，協助學生持續練習，提升口語表達能力。

