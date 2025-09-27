獨／「金牌教練」曾素美獲教師節特別表揚 締造40年國手搖籃傳奇　

在台灣的教育現場，有些老師選擇低調，但影響卻綿長而深遠。高雄樹德家商退休老師曾素美，用愛心與專業培育學生找到自信，站上屬於自己的舞台，40年來如一日。今年教師節，校方頒發培育國手貢獻獎與象徵終身榮耀金牌，致敬這位被譽為「國手搖籃之母」的金牌教練。

曾素美是樹德家商校友，也是前任校長陳清美的得意門生。退休後，她沒有選擇停歇腳步，持續留下繼續指導美容及美髮國手，將心力投注在舞台與教室之間，她常說的一句話是「做一個平凡的教師，教出不平凡的學生」。

曾素美的教育哲學，簡單卻深刻。她相信每個孩子都是會發光的螢火蟲，只要找到亮點，就能點亮自信的起點，因此「以賽養力」作為教學方法，將比賽視為最佳的磨練場域。

從地方賽到國際賽，她陪伴學生訓練、調整步伐，這些比賽不只是技術的較量，更是毅力、時間管理與壓力調適的學習，學生在競賽過程中成長，不僅技術精進，更在自信與人格上完成蛻變。

2001年至2019年間，她所帶領的學生多次代表台灣參加世界技能競賽，在韓國、日本、英國、俄羅斯等地摘下優勝與銅牌，讓世界看見台灣技職教育的實力。

在OMC世界盃與亞洲盃，她的學生屢屢奪金，2015年馬來西亞比賽，一舉拿下4金3銀2銅；2016年韓國賽場，更創下4金2銅1殿的佳績。近年在韓國國際美容藝術大賽，她指導的選手更是年年奪金，累積數十年，指導學生贏得上百面獎牌，榮耀背後，是她與學生長年並肩奮戰的身影。

「沒有教不會的學生」對學生而言，她不僅是技藝的傳授者，更是生命旅程的陪伴者，曾素美說，不是每個孩子都能一帆風順，她特別關注低成就與弱勢學生，用耐心陪伴他們建立自尊與自信。

比起獎牌，她更在意學生是否能在過程中找到自我價值，她帶領學生參與義剪、服務社區，讓孩子了解施比受有福。

40年來，她的努力獲得肯定，曾獲頒模範教師獎、全國傑出優良教師弘道獎、高雄市技職教育名人獎、全國技藝教育績優人員與高雄市愛心教師等殊榮。

除了投入教育現場，她更以身作則，不斷精進自我，積極參與國內外研習，將創新與創意融入課程設計，她不僅參與教育部課程用書研發，還曾以國際技能競賽裁判的身分站上世界舞台，示範了唯有持續學習，才能超越。

曾素美（中）被譽為國手搖籃之母，培育無數學生成為國手拿金牌。記者郭韋綺／翻攝 曾素美培育無數學生出國比賽場奪牌。記者郭韋綺／翻攝 40年來，曾素美（右）獲得多項獎項肯定。記者郭韋綺／翻攝

