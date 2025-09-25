北科大攜手研華 3年2500萬培育AI物聯網人才
北科大和研華公司合作成立「研華-北科聯合研發與育才中心」，研華未來3年將投資新台幣2500萬元，雙方將聚焦邊緣運算、人工智慧及物聯網等各式應用與技術領域。
台北科技大學今天發布新聞稿指出，全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華公司與北科大今天簽署合作協議，雙方首年規劃共同培育10名以上產學專題研究生，由研華產業導師與北科大學術導師共同指導，參與企業真實專案。
研華智能服務事業群副總經理江明志表示，今年是全球邊緣運算與AI快速發展的重要一年，研華與生態圈夥伴攜手推動各行各業的數位轉型；而北科大具備豐富的產學合作經驗，期待藉由產業平台，串聯更多的生態圈夥伴，推動醫療、交通與零售等領域的合作與共創。
北科大副校長、研華-北科聯合研發與育才中心主任楊士萱提到，未來研發合作主題，將涵蓋電路設計快速檢核AI Agent專案、智慧城市的各項Edge AI應用技術、以材料為核心的模擬分析與AI設計平台、結合永續理念的環境監控方案等，北科大將成立跨域專業團隊，為研華新技術開發與應用提供全面支持。
楊士萱說明，研華-北科聯合研發與育才中心設於北科大前瞻技術研究總部的關鍵基礎設施研發中心內，不僅是研究單位，更是產學共創平台，透過跨領域、跨場域合作，讓學生累積實務經驗，提升競爭力，同時建立永續的產學合作機制，促進相關技術領域的升級與創新。
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
▪多名考生撲空氣炸！托福考場時間地點全改「台中變新竹」僅公告未通知
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言