快訊

長壽秘密揭曉！研究曝117歲人瑞生活、飲食 每天吃「1物」3次是關鍵

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

檢拿出關鍵「黃色便利貼」 柯文哲再動怒：政風處對我政治偵防

北科大攜手研華 3年2500萬培育AI物聯網人才

中央社／ 台北25日電

北科大和研華公司合作成立「研華-北科聯合研發與育才中心」，研華未來3年將投資新台幣2500萬元，雙方將聚焦邊緣運算、人工智慧及物聯網等各式應用與技術領域。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華公司與北科大今天簽署合作協議，雙方首年規劃共同培育10名以上產學專題研究生，由研華產業導師與北科大學術導師共同指導，參與企業真實專案。

研華智能服務事業群副總經理江明志表示，今年是全球邊緣運算與AI快速發展的重要一年，研華與生態圈夥伴攜手推動各行各業的數位轉型；而北科大具備豐富的產學合作經驗，期待藉由產業平台，串聯更多的生態圈夥伴，推動醫療、交通與零售等領域的合作與共創。

北科大副校長、研華-北科聯合研發與育才中心主任楊士萱提到，未來研發合作主題，將涵蓋電路設計快速檢核AI Agent專案、智慧城市的各項Edge AI應用技術、以材料為核心的模擬分析與AI設計平台、結合永續理念的環境監控方案等，北科大將成立跨域專業團隊，為研華新技術開發與應用提供全面支持。

楊士萱說明，研華-北科聯合研發與育才中心設於北科大前瞻技術研究總部的關鍵基礎設施研發中心內，不僅是研究單位，更是產學共創平台，透過跨領域、跨場域合作，讓學生累積實務經驗，提升競爭力，同時建立永續的產學合作機制，促進相關技術領域的升級與創新。

北科大 物聯網

延伸閱讀

北科大隆玉科技大樓揭牌 打造產學與終身學習基地

日本東北大學訪北科大 盼推雙聯學制、優華語計畫

IPC 業者從次產業變主角

大學社會責任實踐博覽會 北科大助傳承鶯歌陶藝、研發永續配方土

相關新聞

北科大攜手研華 3年2500萬培育AI物聯網人才

北科大和研華公司合作成立「研華-北科聯合研發與育才中心」，研華未來3年將投資新台幣2500萬元，雙方將聚焦邊緣運算、人工...

雲嘉南分署培訓19歲漆作裝潢國手 洪錦瑋盼為國爭光

為迎戰今年首次在台舉辦的「2025第3屆亞洲技能競賽」及明年「2026第48屆國際技能競賽」，國手選拔近期落幕，其中，由...

打造學生多元發展舞台 南市技職教育連3年拿全國最高榮譽

教育部的技職教育成果評選出爐，南市連續3年榮獲最高榮譽優等獎，展現技職教育深耕有成。教育局長鄭新輝表示，「千工百業，各得...

台科大攜手泰達電子 首開泰國碩士生學程

台灣科技大學產學創新學院近日與台達子公司泰達電子合作，針對泰國優秀學生開設首屆「國際生碩士學位學程計畫」，計畫首年錄取1...

南科實中攜手成大太空中心挑戰立方衛星計畫 邁向高空科研新紀元

南科實中今早在校園操場舉行一場別開生面的高空探究活動，該校FRC 6998機器人團隊學生自主研發立方衛星，並在成大夏漢民...

技職有藍天！ 新北6國手勇闖國際技能競賽

新北市推動「世界頂尖人才一貫化政策」，展現耀眼成果，今年9月5日至7日舉辦的國手選拔賽中，新北市技職菁英脫穎而出，有6名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。