北科大攜手研華 3年2500萬培育AI物聯網人才

北科大和研華公司合作成立「研華-北科聯合研發與育才中心」，研華未來3年將投資新台幣2500萬元，雙方將聚焦邊緣運算、人工智慧及物聯網等各式應用與技術領域。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華公司與北科大今天簽署合作協議，雙方首年規劃共同培育10名以上產學專題研究生，由研華產業導師與北科大學術導師共同指導，參與企業真實專案。

研華智能服務事業群副總經理江明志表示，今年是全球邊緣運算與AI快速發展的重要一年，研華與生態圈夥伴攜手推動各行各業的數位轉型；而北科大具備豐富的產學合作經驗，期待藉由產業平台，串聯更多的生態圈夥伴，推動醫療、交通與零售等領域的合作與共創。

北科大副校長、研華-北科聯合研發與育才中心主任楊士萱提到，未來研發合作主題，將涵蓋電路設計快速檢核AI Agent專案、智慧城市的各項Edge AI應用技術、以材料為核心的模擬分析與AI設計平台、結合永續理念的環境監控方案等，北科大將成立跨域專業團隊，為研華新技術開發與應用提供全面支持。

楊士萱說明，研華-北科聯合研發與育才中心設於北科大前瞻技術研究總部的關鍵基礎設施研發中心內，不僅是研究單位，更是產學共創平台，透過跨領域、跨場域合作，讓學生累積實務經驗，提升競爭力，同時建立永續的產學合作機制，促進相關技術領域的升級與創新。

商品推薦