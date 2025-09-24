快訊

雲嘉南分署培訓19歲漆作裝潢國手 洪錦瑋盼為國爭光

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
勞動部雲嘉南分署培訓選手洪錦瑋順利獲選「漆作裝潢」國手，將代表台灣出戰今年台北的2025亞州技能競賽及明年上海2026國際技能競賽。圖／雲嘉南分署提供
勞動部雲嘉南分署培訓選手洪錦瑋順利獲選「漆作裝潢」國手，將代表台灣出戰今年台北的2025亞州技能競賽及明年上海2026國際技能競賽。圖／雲嘉南分署提供

為迎戰今年首次在台舉辦的「2025第3屆亞洲技能競賽」及明年「2026第48屆國際技能競賽」，國手選拔近期落幕，其中，由勞動力發展署雲嘉南分署培訓的19歲國手洪錦瑋，成功取得「漆作裝潢職類」資格。

雲嘉南分署說，今年19歲的洪錦瑋來自彰化二林，學科表現並不突出，但自國三進入技藝班後展現對漆作的天賦，先後在全國技能競賽中拿下銀牌與金牌；雖其曾因分區賽失利而低潮，但在師長鼓勵下重拾信心，最終脫穎而出，今年將代表台灣征戰亞洲與世界舞台

備戰過程中，洪錦瑋每天訓練14至15小時，訓練節奏極為紮實，並持續精進技術與心理素質，在訓練師林裕強指導下，一次次修正手感、調整方向、反複練習各種技巧，逐步磨練至接近完美；洪錦瑋說，「讀書不在行，那就學藝吧！」會把台灣青年專注與堅毅展現在國際舞台。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，洪錦瑋是技能教育翻轉人生的典範，證明學科成績不佳的學生同樣能闖出一片天，分署也將持續提供技術、心理及設備等支援，鼓勵青年勇於投入技職教育。

雲嘉南分署說明，2025亞洲技能競賽將在11月27日至29日在台北南港展覽館舉行，共設44職類；​​緊接著明年2026國際技能競賽為世界級賽事，希望藉由賽事為台灣選手累積實戰經驗，挑戰最高舞台。

勞動部雲嘉南分署培訓選手洪錦瑋（右）在第54屆全國技能競賽勇奪「漆作裝潢」金牌，取得競爭國手的門票，雲嘉南分署長劉邦棟（左）也到場為獲獎選手祝賀。圖為資料照。圖／雲嘉南分署提供
勞動部雲嘉南分署培訓選手洪錦瑋（右）在第54屆全國技能競賽勇奪「漆作裝潢」金牌，取得競爭國手的門票，雲嘉南分署長劉邦棟（左）也到場為獲獎選手祝賀。圖為資料照。圖／雲嘉南分署提供

